Késsel támadt járókelőkre egy férfi Sydneyben

Több embert sebesített meg késsel egy ismeretlen férfi Sydney belvárosában kedden, a támadót a járókelők ártalmatlanítottak, és a kiérkező rendőrök őrizetbe vették. Gavin Wood felügyelő a Sydney Morning Herald című napilapnak azt mondta, az áldozatok közül egy nőt kórházba szállítottak, de az állapota stabil.



A Sky News hírportál szerint a férfi azt kiabálta a rendőrök felé, hogy "Lőjetek le!” A hírportál sydneyi hatósági forrásokra hivatkozva hozzátette, hogy a rendőrség szerint elszigetelt esetről volt szó, és nem kell további támadásoktól tartani. A Sky News riportere hozzáfűzte, hogy több szemtanú szerint a férfi a letartóztatáskor azt kiabálta, hogy "Allahu Akbar!” (Allah hatalmas), ám ezt hatósági források nem erősítették meg.



A rendőrség Twitteren szólította fel a lakosságot, hogy egyelőre kerüljék el a támadás helyszínét.

Some random dude started stabbing people right outside my office in #Wynyard and a group of people held him down. Be careful folks, also avoid CBD KingSt and Clarence if you can there is police blocking those streets #Sydney #CBD #freak #Stabbing pic.twitter.com/2SAdtw7ZRa