Végiggyalogolt a Jangce folyó mentén egy brit kalandor

Először gyalogoltak végig a Jangce folyó mentén szólóban, a 6300 kilométeres utat hétfőn fejezte be a brit kalandkereső, Ash Dykes.



A walesi férfi egy éven át gyalogolt Kínában. A Tibeti-fennsíkról indult, Sanghajban ért célba. A kelet-kínai metropoliszba kétnapos késéssel érkezett meg a Lekima tájfun okozta hétvégi fennakadások miatt - adta hírül a BBC.



A Jangce a világ harmadik leghosszabb folyója a Nílus és az Amazonas után, és a leghosszabb azok közül, amelyek egyetlen országon folynak át.



Ash Dykes a BBC hírtelevíziójában elmondta, útja nagy érdeklődést váltott ki Kínában, de nagy cégek, magazinok és hírességek is figyelemmel kísérték. Utóbbiak között említette Jet Li színészt. Útjáról két dokumentumfilm is készült. Mint mondta, nem számított ekkora érdeklődésre.



Útjával Kína természeti sokszínűségére akarta felhívni a figyelmet és felfedezni az ázsiai ország kevésbé ismert nyugati részét, valamint rá akart mutatni a környezetvédelem fontosságára. A Jangce ugyanis a világ egyik legerősebben szennyezett folyója, noha az első mintegy 3200 kilométere még elég tiszta.



Az út eleje volt a legnehezebb az ötezer méter feletti magasság miatt - elevenítette fel. Ráadásul a tervezetthez képest csak két hónappal később tudott nekivágni a túrának, és addigra már téliesre fordult az időjárás, hóesés és mínusz 20 Celsius-fok várta, a vadak is leereszkedtek a magasból, hogy élelmet szerezzenek. Ennél jóval melegebb, 45 fokos időjárásban is volt része az út során. A további érdekességek között említette, hogy első nyugati emberként vehetett részt az óriáspandánál is ritkább kínai tokhalak folyóba engedésén.



Ash Dykes számára ez volt az eddigi legnehezebb útja, és a Tibeti-fennsíkon érezte magát a leginkább kiszolgáltatottnak. A 28 éves walesi korábban 1500 mérföldet gyalogolt egyedül, segítség nélkül Mongóliában, valamint 1600 mérföldet gyalogolva hosszában átszelte Madagaszkárt, megmászva az afrikai szigetország nyolc legmagasabb hegyét.