Migráció

Mississippi államban 680 illegálisan dolgozó migránst tartóztattak le több üzemben

Az Egyesült Államok egyik déli tagállamában, Mississippiben 680 illegálisan dolgozó migránst tartóztattak le több élelmiszer-feldolgozó üzemben.



A bevándorlási hivatal (ICE) rendfenntartó munkatársai a tagállam fővárosa, Jackson környékén lévő településeken razziáztak. A 680 illegális bevándorlót hét üzemben tartóztatták le szerdán.



Matthew Albence, az ICE rendfenntartó erőinek ügyvezető igazgatója újságíróknak elmondta: az elmúlt évtized legnagyobb szabású munkahelyi razziája volt ez, és egyben az egyetlen tagállamban tartott legkiterjedtebb is. Előzetes információi alapján az ICE körültekintően felkészült a letartóztatásokra, mintegy 600 embere ugyanis a razziák előtt körülvette az üzemépületeket, hogy megakadályozza az illegális migránsok elmenekülését.



Az ICE több élelmiszeripari, elsősorban csirkefeldolgozó üzemet ellenőrzött, köztük a republikánus Koch-testvérek egyik gyárát.



A letartóztatottak elsöprő többsége Közép- vagy Dél-Amerikából érkezett bevándorló.



Mike Hurst szövetségi ügyész közleményben fejezve ki elismerését az ICE munkatársainak a professzionális munkájukért, leszögezte: "a szövetségi letartóztatási parancsok végrehajtása egyszerűen arról szólt, hogy érvényt szerezzünk a törvényeknek államunkban és mindenütt ebben a nagyszerű országban".



Jackson polgármestere, Chokwe Antar Lumumba embertelennek és rossz hatékonyságúnak nevezte a letartóztatásokat, William Truly, Canton város polgármestere pedig a letartóztatottak gyermekei miatt aggódott. "Elismerem, hogy az ICE a belbiztonsági minisztérium döntése nyomán cselekedett, a törvényeknek megfelelően, és nem hiszem, hogy ez ellen bárki bármit is tehetne. De vajon most mi történik majd a gyermekekkel?" - fogalmazott a cantoni politikus.



Az eseményekről bő terjedelemben tudósító Fox televízió műsorvezetője megjegyezte: ilyen kiterjedt razziák utoljára George W. Bush elnöksége idején voltak. Példaként egy iowai húsáru-csomagoló üzemben 2008-ban végrehajtott ellenőrzést említett. Annak során mintegy 400, többségében guatemalai illegális migránst tartóztattak le.