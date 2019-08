Novicsok-mérgezés

Szkripal-ügy - Putyin szerepét is vizsgálta a brit rendőrség

A brit titkosszolgálatok feltételezése szerint az orosz államfő vélhetően jóváhagyta az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, az orosz-brit kettősügynök elleni akciót. 2019.08.07 15:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vlagyimir Putyin szerepét is vizsgálta a Szergej Szkripal ügyében a londoni rendőrség - jelentette szerdán a The Guardian című brit lap, hozzátéve, hogy a brit titkosszolgálatok feltételezése szerint az orosz államfő vélhetően jóváhagyta az orosz katonai hírszerzés egykori ezredese, az orosz-brit kettősügynök elleni akciót, amelyet tavaly március elején hajtottak végre az angliai Salisbury városában idegméreg-hatóanyaggal.



Az újság Neil Basu parancsnokot, a londoni rendőrség országos hatáskörű terrorelhárító és különleges műveleti szolgálatának vezetőjét idézve azt írta, folytatódik a nyomozás. Két orosz gyanúsított ellen továbbra is európai elfogatóparancs van érvényben. A vádemelés azonban rendkívül bonyodalmas az ügyben. "Bizonyítani kellene Vlagyimir Putyin közvetlen érintettségét" - magyarázta, hozzáfűzve, hogy "az európai elfogatóparancs kiadásának feltétele, hogy az ügy vádemelésig juthasson Nagy-Britanniában". Mint mondta, ez esetben ez nincs így.



"Rendőrök vagyunk, bizonyítékokra van szükségünk. Rengeteg találgatás volt arról, hogy ki a felelős, ki adta a parancsot. Ezek azonban mind Oroszország-szakértők ismeretein alapultak. Nekem bizonyítékok kellenek" - nyomatékosította.



A brit kormány az orosz katonai hírszerzés két ügynökét, Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot gyanúsítja a gyilkossági kísérlettel, Moszkva azonban folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz. A Bellingcat nevű brit oknyomozó csoport szerint a két gyanúsított valójában Anatolij Vlagyimirovics Csepiga ezredes, illetve Alekszandr Jevgenyjevics Miskin ezredesi rangú katonaorvos. Mindketten az orosz katonai hírszerzés tisztjei.



A Bellingcat június végén közölte, hogy a mérgezéses incidens harmadik, magas katonai rendfokozatú orosz résztvevője - Gyenyisz Vjacseszlavovics Szergejev - volt a gyilkossági kísérlet elkövetésével gyanúsított orosz osztag parancsnoka.



Az angol-walesi ügyészi hivatal terrorizmusellenes ügyosztálya szerint a két orosz állampolgár Szergej Szkripal meggyilkolására szőtt összeesküvéssel, Szergej Szkripal és a lánya, Julija Szkripal, valamint egy brit rendőrtiszt, Nick Bailey sérelmére elkövetett gyilkossági kísérlettel, valamint a vegyifegyver-tilalmi törvény megsértésével vádolható.



A novicsok katonai idegméreg-hatóanyaggal 2018 márciusában elkövetett merényletkísérletet Szkripal és lánya túlélte. Tavaly júniusban azonban két brit állampolgár, Charlie Rowley és élettársa, a háromgyerekes Dawn Sturgess is súlyos mérgezést szenvedett, miután Salisburyben megtalálták a méreganyagot tartalmazó, a Szkripalék elleni támadás elkövetői által elhajított parfümös fiolát. Rowley hosszas kezelés után felépült, Dawn Sturgess azonban tavaly júliusban meghalt a kórházban.

Szergej Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott. Hazájában 13 év fegyházra ítélték, de egy orosz-amerikai kémcsere keretében 2010-ben letelepedhetett Nagy-Britanniában, ahol brit állampolgárságot kapott, és a mérgezéses incidensig Salisburyben élt.



Szkripal és lánya tartózkodási helyét a brit hatóságok azóta is titokban tartják.