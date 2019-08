Krokodil támadt egy kutyára az elárasztott indiai utcán - videó

Vízben állnak az indiai utcák, ez is megtörténhetett.

Ismét árvizek sújtják Indiát. Az elöntött utcák, néha egy-egy krokdil látványa már nem szokatlan a helyieknek, ám a Vadodara városában lezajlott jelenet mindenkit meghökkentett.



Két kutya ácsorgott az utcán a vízben, majd mögéjük úszott egy krokodil, és rátámadt az egyikükre. A kutya láthatóan nagyon megijedt, ám a felvétel alapján remélhetőleg nem lett komolyabb baja.



A krokodilt egy természetvédő csoport tagjai fogták be, és feltehetően visszavitték természetes élőhelyére.

Got this on whatsapp #VadodaraRains #Vadodara pic.twitter.com/DxGCR0loni