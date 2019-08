Lelöktek egy hatéves gyereket egy londoni múzeum teraszáról - 5 emeletet zuhant

Lehajítottak egy hatéves gyereket a londoni Tate Modern múzeum teraszáról vasárnap - közölte a brit főváros rendőrsége, hozzátéve, hogy a bűncselekmény elkövetőjét, egy 17 éves kamaszt, őrizetbe vették.



A hatéves fiú öt emeletet zuhant a London belvárosában lévő múzeum tizedik emeletén lévő kilátóteraszról. A gyereket válságos állapotban szállították kórházba.



A rendőrség szerint nincs arra utaló jel, hogy az elkövető ismerte az áldozatát.



A Tate Modern volt 2018-ban az Egyesült Királyság legnépszerűbb turistalátványossága, 5,9 millió vendége volt.

