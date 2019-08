Kábítószer

Rekordnagyságú kokainfogás Hamburgban

A kábítószer feltehetőleg nagy tisztaságú, ezért akár a tömegének háromszorosára is lehetett volna hígítani, piaci értéke így csaknem egymilliárd euró. 2019.08.02 13:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Minden korábbinál nagyobb, 4,5 tonnás kokainszállítmányt foglaltak le Hamburgban - közölte pénteken a németországi kikötőváros vámhivatala.



A kábítószert egy konténerben találták meg, amely az uruguayi Montevideóból érkezett teherszállító hajón. A belgiumi Antwerpenbe címzett konténert egy kockázatelemzési eljárással választották ki ellenőrzésre, és a szállítólevélen megadott szójabab helyett 211 fekete sporttáskát találtak benne. A táskákból több mint 4200 csomag kokain került elő.



A kábítószer feltehetőleg nagy tisztaságú, ezért akár a tömegének háromszorosára is lehetett volna hígítani, piaci értéke így csaknem egymilliárd euró (330 milliárd forint) - áll a hamburgi vámhivatal közleményében, amely szerint a július közepén lefoglalt és időközben szigorú titoktartás és nagyszabású biztonsági intézkedések mellett megsemmisített szállítmány a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem németországi történetének legnagyobb kokainfogása.



A Norddeutscher Rundfunk (NDR) regionális közszolgálati médiatársaság értesülése szerint a hamburgi vámosok július végén is lefoglaltak egy jelentős nagyságú, 1,5 tonnás kokainszállítmányt, amelyet egy brazíliai kikötőből indítottak útnak, dohányáru közé elrejtve, ugyancsak Antwerpenbe.



A vámnyomozók becslése szerint a Németországba vagy Németországon keresztül más piacokra irányuló kokainszállítmányok töredékét sikerül csak elfogni. A lefoglalt mennyiség így is egyre nagyobb, az ország egészét tekintve az idén már a hét tonnát is meghaladta, ami történelmi csúcs.



Az NDR összeállítása szerint világszerte egyre több a jelentős nagyságú kokainfogás, és a növekedés nemcsak a hatósági munkamódszerek javulásának tulajdonítható, hanem annak is, hogy a drogkartellek egyre inkább igyekeznek egyszerre nagy mennyiséget célba juttatni. Ez arra utal, hogy a kartellek gond nélkül elviselnek komoly veszteségeket, ha egy-egy szállítmányukat elfogják.



A jelenség egyik oka, hogy Dél-Amerikában folyamatosan növekedik a kokaintermelés, a kábítószerhez szükséges növényt egyre nagyobb területen termesztik, és mind hatékonyabb eljárásokkal vonják ki belőle az illegális anyagot. Európai rendőri szervek attól tartanak, hogy a termelés bővülése az erőszak elharapódzásával, a szervezett bűnözői csoportok közötti hatalmi küzdelmek elmérgesedésével jár a kontinens országaiban.