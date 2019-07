Erőszak

Háromgyermekes családapa lökött vonat elé egy anyát a gyermekével Frankfurtban

Menedékjoggal Svájcban élő háromgyermekes családapa az az eritreai származású férfi, aki vonat elé lökött egy anyát a kisfiával a németországi Frankfurtban, indítéka továbbra is ismeretlen - közölték kedden Berlinben a szövetségi belügyminisztérium tájékoztatóján.



Az 1979-ben született férfi 2008-ban szerzett menedékjogot Svájcban, házasságban, rendezett körülmények között élt, volt állandó munkája és korábban "a sikeres társadalmi beilleszkedés mintapéldájaként" tartották számon - emelte ki Horst Seehofer belügyminiszter.



Azonban a férfi az utóbbi időszakban több bűncselekményt elkövetett, és a napokban elmenekült Svájcból, miután körözni kezdték, mert késsel megfenyegette, fojtogatta és bezárta egy szomszédját - tette hozzá Dieter Romann, a szövetségi rendőrség vezetője.



Horst Seehofer aláhúzta, hogy tárgyilagosan kellene megközelíteni az esetet, a külföldiek körében mutatkozó bűnözést pedig sem ártalmatlan színben feltüntetni, sem "instrumentalizálni", eszközként felhasználni nem szabad, mert ez a társadalom megosztottságához vezet, a megosztottság pedig "az erőszak előszobája" lehet sok esetben.

Hozzátette, hogy a politikai közép útját kell járni, egyforma keménységgel és "zéró toleranciával" kell fellépni a szélsőjobboldali terrorizmus ellen és a bevándorlók által elkövetett bűncselekményekkel szemben.



Kiemelte, hogy Németországban jelentősen csökkent a bűnözés, de a lakosság biztonságérzete romlott. Ehhez az utóbbi hetek nagy feltűnést keltő súlyos bűncselekményei, köztük a frankfurti főpályaudvaron elkövetett "hidegvérű gyilkosság".



A miniszter a biztonsági szervek vezetőivel folytatott megbeszélése után tartott tájékoztatón elmondta, hogy javítani kell a pályaudvarok biztonságán, a többi között nagyobb rendőri jelenlétre és több biztonsági kamerára van szükség. A teendőkről rövidesen megkezdik az egyeztetéseket a Deutsche Bahn (DB) vasúttársasággal, a szövetségi közlekedési minisztérium bevonásával.



Horst Seehofer rámutatott, hogy Németországban mintegy 5600 pályaudvar és vasútállomás működik. A feladat így igen összetett - mondta. Költséges is, de a pénz nem lehet akadály, amikor az állampolgárok biztonságáról van szó - emelte ki a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa. Kérdésre válaszolva elmondta: a jelentős beruházási költségek ellenére azt is mérlegelik majd, hogy a Nagy-Britanniából ismert mintára a peront a vágányoktól elzáró, automatikus tolóajtókkal felszerelt falakat telepítenek a pályaudvarokon.



Az eritreai férfi hétfő délelőtt a frankfurti főpályaudvaron egy anyát a nyolcéves kisfiával együtt egy beérkező InterCity Express (ICE) nagysebességű vonat elé lökött. A 40 éves nő ki tudott menekülni a vágányok közül, de gyermeke a szerelvény alá került és szörnyethalt. A támadó megpróbált letaszítani egy harmadik embert is, akinek sikerült elhárítania a támadást. A férfi ezután elmenekült, a pályaudvar közvetlen közelében járókelők üldözőbe vették, leteperték és átadták a rendőröknek. Emberölés és emberölés kísérletének gyanúja miatt indítottak eljárást ellene.