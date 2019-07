Németország

Komoly szigorításokat vezetnek be egy német strandon a sorozatos rendbontások miatt

Az iratellenőrzést bevezetése után biztonsági kamerákat is telepítenek és további szigorításokat rendelnek el a németországi Düsseldorfban egy strandon az utóbbi hetekben sorozatban történt rendbontások miatt - döntött hétfőn az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi főváros vezetősége.



A Rheinbad nevű düsseldorfi strandon ezentúl minden nap más-más színű karszalagot kapnak a belépők, hogy kiszűrhessék mindazokat, akiket kitiltottak, de a jegyfizetést és a biztonsági ellenőrzést megkerülve mégis belépnek a területre. A bejáratoknál egy magán biztonsági szolgálat munkatársai, közterület-felügyelők és szükség esetén rendőrök is szolgálatot teljesítenek majd, és biztonsági kamerákkal is ellenőrzik a strandot - ismertette Thomas Geisel főpolgármester a Rheinische Post című lap beszámolója szerint.



A strandra vasárnap óta csak a személyi okmányok ellenőrzése után lehet belépni. A városvezetés reményei szerint az új szabály fegyelmező hatású és segít kiszűrni a strandról kitiltott nagyjából 200 embert, akikről külön listát vezetnek.



A szigorításokat azért határozták el, mert alig egy hónap alatt háromszor történt súlyos rendbontás. Legutóbb pénteken kellett kiüríteni a strandot, mind az 1500 vendégnek távoznia kellett egy tizenévesekből és fiatalemberekből álló csoport randalírozása miatt. Rendőrségi adatok szerint a mintegy 60 fős csoport észak-afrikai származású fiatalokból állt. Az úszómesterek és a biztonsági őrök nem bírtak velük, végül 18 rendőr bevetésével sikerült úrrá lenni a helyzeten.



Rheinische Post hírportálján közölt beszámoló szerint az illetékesek az esetről készült felvételek alapján megállapították, hogy nem volt megfelelő intézkedés a strand kiürítése. Elég lett volna a csúszdát megszálló nagyjából 15 fős csoport vezetőjének eltávolítása, mert a csoport akkor bővült ki és a tumultus is akkor keletkezett, amikor megérkeztek a rendőrök és hozzáláttak a terület kiürítéséhez.



Thomas Geisel a hétfői tájékoztatón hangsúlyozta: nincs szó arról, hogy "randalírozó fiatalok bandái" miatt nem biztonságos a Rehinbad. Ugyan lejátszódott néhány "csúnya jelenet", de biztonságban érezhetik magukat a családok a strandon - húzta alá a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa.



A tájékoztatón az is elhangzott, hogy eddig két személy ellen indult eljárás a pénteken történetek miatt. Mindketten német állampolgárok.



Roland Kettler, a 19 düsseldorfi uszodát és strandot üzemeltető önkormányzati tulajdonú vállalat (Bädergesellschaft Düsseldorf) ügyvezetője az egyik előző, június végén történt és országszerte feltűnést keltő rheinbadi esettel kapcsolatban - amikor egy 400 fiatalból álló csoport vitába került egy családapával - hozzátette, hogy akkor sem történt "zavargás, tettlegesség vagy verekedés".

Ugyanakkor a strandszezon kezdete óta több hasonló esetről számolt be a német sajtó. Az úszómesterek országos szövetségének (Bundesverband Deutscher Schwimmmeister - BDS) elnöke, Peter Harzheim már egy június végi nyilatkozatában kiemelte, hogy "egyre agresszívebb a hangulat a strandokon". Nagyjából másfél évtizede évről-évre rosszabb a helyzet - mondta az ország csaknem négyezer úszómesterét képviselő, 1973 óta működő BDS vezetője, aláhúzva, hogy riasztó folyamatról van szó, amellyel szemben "kőkeményen fel kell lépni".