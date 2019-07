Horvátország

Őrizetbe vették a Sibenik közelében brutális tűzvészt okozó gyújtogatót

A horvát rendőrség hétfőn őrizetbe vett egy 53 éves nőt, aki a hétvégén szándékosan okozott erdőtüzet a közép-dalmáciai Sibenik közelében: leégett 900 hektár erdő és több faluból kellett kitelepíteni a lakosságot. 2019.07.29 16:54 MTI

A SibenikIN internetes portál úgy tudja: egy szenvedélyes gyújtogatóról van szó, akit két évvel ezelőtt is őrizetbe vettek a hatóságok, akkor hét esetben okozott tüzet szintén Sibenik körzetében.



A szombaton keletkezett tűz miatt az A1-es autópályát is le kellett zárni egy időre, mert az erős szélben tomboló bozóttűz már a járműveket fenyegette. A horvát katasztrófavédelem 200 tűzoltót és 50 katonát vezényelt a térségbe, valamint tűzoltó repülőgépekkel is oltották a lángokat, amelyeket vasárnap estére sikerült csak megfékezni, és amelyhez az eső is hozzásegített. A tűzoltók még hétfőn is a terepen maradtak, ahol jelenleg is parázsfészkek oltása zajlik.



Két hete több mint tízezer nyaralót, főleg fiatalokat kellett a horvát hatóságoknak kimenekíteniük a dalmáciai Pag szigetről, mert tűz ütött ki ott egy felkapott szórakozóhely melletti fenyőerdőben. Senki nem sérült meg az incidensben. A múlt héten pedig Zára (Zadar) környékén volt erdőtűz, amelyben hét hektár sűrű fenyőerdő égett le, a tűz itt is több települést fenyegetett.



Horvátország erdeiben - főleg a tengermelléken - a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt minden évben fokozott tűzveszély alakulhat ki. A legtöbb erdőtüzet emberi figyelmetlenség, villámcsapás vagy a vasúti közlekedésben keletkezett szikra okozza.



A legtöbb erdőtüzet 2007-ben regisztrálták az országban: az év június 1-je és augusztus 8-a között 750 erdőtűzhöz vezényeltek ki tűzoltókat és katonákat, ebből 177 esetben Split-Dalmát megyében. Augusztus 30-án a Kornati-szigeteken kitört tűzben 12 tűzoltó vesztette életét, arra a napra a kormány gyásznapot rendelt el az egész ország területére.