Alkotmányos rangra emelné a klímavédelmet a bajor miniszterelnök

A német alaptörvénybe és Bajorország tartományi alkotmányába is be kell emelni az éghajlatvédelem ügyét - sürgette a bajor miniszterelnök egy vasárnapi lapinterjúban, amelyben elmondta, hogy a müncheni vezetés nagyszabású intézkedésekre, köztük 30 millió fa elültetésére készül a klímaváltozás ellen.



Az éghajlatváltozás "tény", és választ kell adni rá, mindenekelőtt "erkölcsi és keresztényi okokból" - húzta alá Markus Söder a Welt am Sonntag című vasárnapi német lapban megjelent interjúban, hozzátéve, hogy pártjának, a bajor Keresztényszociális Uniónak (CSU) és a testvérpártnak, a német Kereszténydemokrata Uniónak (CDU) "fel kell lépnie a teremtés megóvásáért".



Ki kell dolgozni egy nemzeti klímavédelmi tervet, amelynek három feltételnek kell megfelelnie. Először is hosszú távra, nem csak gazdasági fellendülés idejére szóló programok kellenek. A második feltétel, hogy a klímavédelem nem lehet "a városi elitek projektje", amelyből kimaradnak a vidékiek és eliteknél gyengébb rétegek. A harmadik feltétel, hogy a klímavédelem legyen "innovációs és technológiai offenzíva", mert "csak jobb technológiával lehetünk meggyőzőek", és nem tiltásokkal, korlátozásokkal - fejtette ki a CSU elnöke.



Példaként említette, hogy nem akarja előírni az embereknek, hogy repülővel vagy vonattal utazzanak, hanem vonzóbbá akarja tenni a vasúti közlekedést a légi közlekedésnél a rövidebb útvonalak esetében. Ehhez jóval olcsóbb vonatjegyek kellenek, ezért a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a vasúti közlekedés áfaterhét.



Kiemelte, hogy a német autóiparnak ismét globális technológiai éllovassá kell válnia, ezért beruházásokra van szükség egyebek mellett az alternatív meghajtási eljárások, köztük az üzemanyagcellás technológia és a szintetikus üzemanyagok területén, és el kell érni, hogy a németek számára néhány éven belül megszokott, természetes legyen az autonóm, vezető nélküli autós közlekedés.



Markus Söder arról is szólt, hogy tartományi szinten is nagyszabású intézkedésekre készülnek. "Megalkotjuk Németország legmodernebb klímavédelmi törvényét" - fogalmazott. A tervek közé tartozik, hogy 30 millió facsemetét ültetnek a tartományban, átalakítják az építési és várostervezési szabályozást, ösztönzik a fűtőolajjal működtetett fűtésrendszerek átállítását megújuló energiaforrásokra, támogatják a napenergia felhasználását és kölön programot indítanak az állami intézmények épületeinek energetikai korszerűsítésére - mondta a bajor kormányfő.