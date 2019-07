Bútorokat, tányérokat hajigáltak egymásnak - tömegverekedés a tenger kellős közepén egy bohóc miatt

Tányérokat és bútorokat használtak fegyverként az utasok egy brit hajóúton, amelyen tömegverekedés tört ki. Legalább hat ember megsérült a P&O Britannia hajón Southampton felé a norvég fjordoknál. A fedélzeten tartózkodott a Jó reggelt Anglia újságírója, Richard Gaisford is, aki lelkesen tudósított a haddelhaddról. Állítása szerint egy férfi bohócnak öltözött, ami kiverte egy másik utasnál a biztosítékot. Egy 40 év körüli férfit és nőt is letartóztattak.



A szemtanúk az újságírónak elmondták: az étteremben tört ki a balhé, sokan az asztalok alá bújtak, annyira megijedtek. Csak úgy repkedtek a tányérok, a bútorok. A verekedés előtt nagy mennyiségű italt fogyasztottak a balhézók. Az egész amiatt robbant ki, hogy az egyikük bohócjelmezben jelent meg.



A tetteseket elfogták, a kabinjukba zárták, majd partotérés után átadták őket a helyi rendőrségnek.

