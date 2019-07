Diplomácia

Az Egyesült Államok és Guatemala aláírta a bevándorlás visszafogását célzó egyezményt

Az Egyesült Államok és Guatemala aláírta a bevándorlás visszafogását célzó egyezményt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken.



"Az Egyesült Államok és Guatemala megegyezésre jutott a menedékkérők ügyében. Az erről szóló megállapodást éppen most írtuk alá az Ovális Irodában" - tudatta Twitter-oldalán az amerikai elnök. Majd nem sokkal ezt követően az újságírókat is tájékoztatta a Fehér Házban.



A dokumentum aláírásakor jelen volt Kevin McAleenan, az amerikai kormány ügyvezető belbiztonsági minisztere is.



Az egyezmény értelmében Guatemala "harmadik biztonságos országnak" számít majd, tehát aki Guatemalán keresztül indulna az Egyesült Államok déli határai felé, azt az immár biztonságosnak minősített közép-amerikai ország hatóságai visszafordítják. A megállapodás többek között a Guatemalán áthaladó hondurasi és salvadori állampolgárokra is érvényes.



Jimmy Morales guatemalai elnöknek a múlt hét elején kellett volna Washingtonban aláírnia a szerződést, de az utolsó pillanatban a guatemalai alkotmánybíróság kimondta, hogy az elnök csakis a parlament felhatalmazásával fogadhatja el az egyezményt. Hírügynökségek ennek kapcsán megjegyzik, hogy egyelőre nem világos, miként fog hatályba lépni a feltehetően belpolitikai vitát kavaró megállapodás. A latin-amerikai ország törvényhozása jelenleg nyári szünetet tart. Trump ugyanakkor a guatemalai visszakozást követően bejelentette: amennyiben nem lesz megegyezés, Washington büntetővámokkal sújtja a guatemalai termékeket.



Az aláírás utáni sajtótájékoztatón Trump úgy fogalmazott: "ez nagyszerű nap", és az Egyesült Államok "hosszú évek óta dolgozott ezen" Guatemalával. Az elnök többször is hangoztatta, hogy a két ország között "nagyszerű a kapcsolat". Egyúttal leszögezte, hogy kormánya hasonló megállapodás aláírására törekszik Mexikóval. Mexikó eddig elzárkózott ettől.