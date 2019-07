Nagy-Britannia

Szakértő: nem lesz könnyű dolga Theresa May utódjának

Kedden jelenti be a kormányzó brit Konzervatív Párt, hogy Boris Johnson volt vagy Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszter lesz-e Theresa May távozó miniszterelnök utódja a pártvezetői és a kormányfői tisztségben. 2019.07.23 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bárki lesz is Theresa May utódja, nem lesz könnyű dolga - mondta Szabó Dávid József, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója az M1 aktuális csatornán hétfőn.



Szabó Dávid József azt mondta: a közvélemény-kutatási adatok alapján Boris Johnson győzelme várható. Boris Johnson eddigi nyilatkozatai alapján pedig valószínű, hogy ha ő lesz a miniszterelnök, Nagy-Britannia október végén mindenképpen kilép az EU-ból.



A Brexit-pártiak szerint nem szabad félni a kilépéstől. Kezdetben lehet, hogy kedvezőtlenek lesznek a következmények, a kérdés az, van-e elég önbizalma, ereje Nagy-Britanniának ahhoz, hogy hosszabb távon előnyére fordítsa az új helyzetet - magyarázta a szakember.



Hozzátette: a Brexit újrarendezte és polarizálta a társadalmi-politikai viszonyokat Nagy-Britanniában. A hagyományos pártok, a konzervatívok és munkáspártiak támogatottsága visszaesett, ugyanakkor a Brexit-párti Nigel Farage pártja megnyerte a májusi európai parlamenti választást, és jól szerepeltek a korábban gyengélkedő liberális demokraták is - tette hozzá a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.



A Konzervatív Párt szabályai szerint a párt 160 ezer tagja választhatja meg postai úton Theresa May utódját. A választás hivatalosan hétfő délután, brit idő szerint 17 órakor, közép-európai idő szerint 18 órakor zárul. Az eredményt kedden hozzák nyilvánosságra.