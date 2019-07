Vatikán

Ferenc pápa levélben fejezte ki aggodalmát el Bassár el-Aszadnak

Aggodalmát fejezte ki Ferenc pápa a szíriai Idlíb térségében kialakult humanitárius helyzet miatt Bassár el-Aszadnak írt levelében, amelyet egy pápai küldöttség személyesen adott át a szíriai elnöknek. 2019.07.22 15:31 MTI

A katolikus egyházfő az Idlíb térségében élő civil lakosság megsegítését szorgalmazta - közölte hétfőn a Szentszék.



A június 28-án keltezett pápai levelet Peter Kodwo Appiah Turkson bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításáért felelős vatikáni dikasztérium vezetője adta át a szíriai elnöknek. A pápai delegáció tagja volt Mario Zenari bíboros, olasz érsek, aki 2008-tól apostoli nunciusként szolgál Szíriában.



Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár a Vatican News hírportálon hétfőn megjelent interjúban hangsúlyozta, hogy Idlíb térségében hárommillióan élnek, köztük 1,3 millió menekült, aki Szíria más, harcok dúlta részeiről elmenekülve keresett ott menedéket. Parolin bíboros elmondta, hogy Ferenc pápa levele nem számít "politikai beavatkozásnak", az egyházfő a humanitárius katasztrófa megakadályozása érdekében fordult Bassár el-Aszadhoz. A szentszéki diplomácia vezetője hozzátette, hogy Ferenc pápa levelében a leggyakrabban a "megbékélés" kifejezést használta a szíriai helyzet rendezésével kapcsolatban. Szíriában a harcok egyáltalán nem enyhültek, és a mai napig a civil lakosságot sújtják. Az iskolák és kórházak is gyakori célpontnak számítanak - hangsúlyozta Pietro Parolin, és hozzátette, hogy Ferenc pápa a szíriai elnökhöz intézett levelében az országban fogva tartott politikai foglyok állapota miatt is aggodalmát fejezte ki.



A szíriai elnöki hivatal közleménye szerint Bassár el-Aszad a találkozón arra kérte a Vatikánt, hogy gyakoroljon nyomást azokra az országokra, amelyek támogatják a "terroristákat" (Damaszkusz általában ezzel a szóval illeti a lázadókat), fenn akarják tartani a háborút, és szankciókat vezetnek be Szíria ellen. Aszad szerint ezeknek az országoknak irányt kell váltaniuk, a békét és stabilitást kell támogatniuk Szíriában. Az államfő tájékoztatta a pápai követeket azokról a bűntényekről, amelyeket a "terroristák" követték el a polgári lakosság ellen.



Ferenc pápa nem sokkal megválasztása után, 2013 szeptemberében imanapot tartott a Szent Péter-téren a szíriai békéért.