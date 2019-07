Maas

Iráni atomprogram: a lényeg a háború megakadályozása

Az a lényeg, hogy a háborút sikerüljön megakadályozni a Perzsa-öböl térségében - szögezte le a Bild am Sonntag című vasárnaponként megjelenő német tömeglapnak Heiko Maas német külügyminiszter.



"Európai partnereinkkel és a térség országaival együtt kifejtett minden erőfeszítésünk ezt a célt szolgálja" - nyomatékosította a német diplomácia vezetője.



A szociáldemokrata politikus azt mondta, a brit tartályhajó lefoglalása óta még kiélezettebb és veszélyesebb lett a helyzet. Heiko Maas felszólította Teheránt, hogy legyen tisztában a felelősségével, ne feszítse tovább a húrt. A miniszter szerint a helyzet megoldásához "okos diplomáciára" van szükség. Ha a diplomácia elbukik, és bekövetkezik a katonai eszkaláció, azzal senki sem fog jól járni, mindenki veszíteni fog rajta - hangoztatta Maas.



Irán destabilizációs tevékenysége miatt a NATO is aggodalmát fejezte ki - emlékeztet a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A katonai szövetség a szabad hajózás joga megsértésének minősítette a brit hajó lefoglalását.



Az iráni Forradalmi Gárda pénteken tartóztatta fel a Stena Impero nevű hajót a Hormuzi-szorosban, arra hivatkozva, hogy a hajó megsértette a nemzetközi hajózás szabályait. Később az iráni hatóságok közölték, hogy a Stena Impero összeütközött egy iráni halászhajóval, majd a vészjelzéseit figyelmen kívül hagyva folytatta útját, ezért kellett feltartóztatni. A hajó tulajdonosa, a Stena Bulk és a hajótér kereskedelmi hasznosításáért felelős cég, a Northern Marine Management péntek este Londonban kiadott közös közleménye szerint hajójuk nemzetközi vizeken haladt, és betartott minden szabályt. Nem említettek semmilyen balesetet.



A szoros a Perzsa-öböl stratégiai jelentőségű be- és kijárata, amelyen keresztül a tengeren szállított olaj mintegy harmada áramlik át.

Az Egyesült Királyság egyik hadihajója is megpróbált segíteni