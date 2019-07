Németország

Merkel megszólalt a remegéseivel kapcsolatban

A 65 éves német kancellárt az utóbbi időben háromszor is remegés fogta el nyilvános szereplései alkalmával. 2019.07.19 16:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Angela Merkel német kancellár megtartotta hagyományos nyári sajtóértekezletét, amelyen igyekezett megnyugtatni mindenkit az egészségi állapota felől.



A 65 éves kancellárt az utóbbi időben háromszor is remegés fogta el nyilvános szereplései alkalmával.



A sajtóeseményen kijelentette, hogy nem kell aggódni egészsége miatt, törődik vele, tudatában van az ezzel kapcsolatos felelősségének is. Meggyőződése, hogy el tudja látni kancellári feladatait.



Bár kancellár csak 2021-ig lesz, addig tart politikai pályafutása, reméli, hogy utána is egészségesen fog élni - tette hozzá.