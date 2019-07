Erdőtűz Pag szigetén, több mint tízezer embert kellett kimenekíteni - videók

Több mint tízezer nyaralót, főleg bulizó fiatalokat kellett a horvát hatóságoknak kimenekíteniük hétfő éjszaka a dalmáciai Pag szigetről, mert tűz ütött ki ott egy felkapott szórakozóhely melletti fenyőerdőben. Senki nem sérült meg az incidensben.



A Jutarnji List című horvát napilap értesülése szerint a Zrce strandon található szórakozóhely nem égett le, a tűzoltóknak sikerült időben megfékezniük a tüzet. A tűzoltók elmondták, hogy az erős szél megnehezítette az oltást, de reggelre sikerült megállítani a tűz terjedését.



Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta az erdőtüzet.

It's a whole forest fire at #freshisland pic.twitter.com/TRSGDIegTG

The wildfire at Fresh Island Festival right now is mad. Whole thing been locked off pic.twitter.com/qUCu2QPodw