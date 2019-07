Légi

Pakisztán több hónap után megnyitja légterét

hirdetés

"A légteret azonnali hatállyal megnyitjuk a civil légi közlekedés minden formája előtt" - mondta a pakisztáni polgári repülési hatóságok szóvivője. Hozzátette, hogy az Indiából induló, nyugat felé - például Európa, Közép-Ázsia irányába - tartó és a pakisztáni légtéren áthaladó járatokra vonatkozó korlátozásokat feloldották.



Iszlámábád az indiai-pakisztáni diplomáciai feszültség hatására február 27-én jelentette be, hogy teljesen lezárja légterét.



A két szomszédos atomhatalom a háború szélére sodródott azt követően, hogy február 14-én egy pakisztáni székhelyű szélsőséges csoport merényletet hajtott végre Kasmír indiai ellenőrzés alatt álló részén. A támadásban egy félkatonai szervezet - az indiai rendőrség tartalékos erejének - több mint negyven tagja vesztette életét. A kasmíri határon indiai és pakisztáni katonák tízezrei néznek farkasszemet. India és Pakisztán 1947-es létrejötte óta három háborút vívott a területért, amelyre mindketten teljes egészében igényt tartanak.



Pakisztán március elején részlegesen megnyitotta légterét, de a pakisztáni-indiai határon fekvő, nagy kiterjedésű légifolyosóra vonatkozóan fenntartotta a korlátozásokat. A döntést az egyébként is veszteséges pakisztáni légitársaság, a Pakistan International Airlines (PIA) is megsínylette anyagilag.