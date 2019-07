Belpolitika

Továbbra is fennáll a kormányválság veszélye Csehországban

Az elhúzódó belpolitikai probléma lényege, hogy Milos Zeman államfő már több mint két hónapja nem hajlandó leváltani Antonín Stanek szociáldemokrata kulturális minisztert, és a helyére kinevezni Michal Smardát, a párt alelnökét. 2019.07.15

Az elhúzódó belpolitikai probléma lényege, hogy Milos Zeman államfő már több mint két hónapja nem hajlandó leváltani Antonín Stanek szociáldemokrata kulturális minisztert, és a helyére kinevezni Michal Smardát, a párt alelnökét. A Cseh Szociáldemokrata Párt (CSSD) körében ezért erősödnek a hangok, hogy a párt lépjen ki a kormánykoalícióból. Ez a lépés a kabinet bukását eredményezhetné.



Andrej Babis miniszterelnök igyekszik semleges maradni, mert egyrészt nem érdeke a kétpárti - ANO mozgalom és a CSSD - kormánykoalíció felbomlása, másrészt pedig az államfővel sem akar nyílt összetűzésbe kerülni.



A CSSD elnöksége hétfőn megerősítette, hogy továbbra is követeli Antonín Stanek kulturális miniszter leváltását, és Michal Smarda kinevezését a tárca élére. Az államfő múlt pénteki nyilatkozatát, miszerint július 31-vel meneszti tisztségéből Staneket, a párt elnöksége nem tartja elégségesnek. Smarda miniszteri kinevezését Zeman ugyanis változatlanul elutasítja, illetve nyíltan nem foglal állást.



Andrej Babis kormányfő, a nagyobbik koalíciós tag, az ANO mozgalom elnöke, aki váratlanul megjelent a CSSD elnöksége ülésének a kezdetén, kijelentette: a koalíciós projekt sikeres, nem akarja a kormány bukását, s az esetleges előrehozott választás sem oldana meg semmit.



A CSSD elnöksége később határozatban felszólította Babist, hogy Zeman államfőnél biztosítsa be a személycsere megvalósítását. Amennyiben ez nem történik meg, Jan Hamácek belügyminiszter, pártelnök felhatalmazást kapott arra, hogy a további tárgyalásokat lefolytassa, és esetleg a CSSD nevében kilépjen a kormányból. Az öt szociáldemokrata miniszter pedig készen áll arra, hogy benyújtsa lemondását. Az ülés után nyilatkozó szociáldemokrata politikusok szerint a helyzet legkésőbb július 31-én megoldódik: vagy elfogadják a CSSD álláspontját, vagy a párt elhagyja a koalíciót.



"Nem lehetünk olyan koalíció tagja, amelyben nem mi döntünk minisztereink kinevezéséről vagy visszahívásáról" - mondta Jana Malácová, a párt alelnöke, munkaügyi és népjóléti miniszter újságíróknak.



A hatályos szabályok és a szokásjog szerint a koalíciós kormányban a miniszteri posztok betöltése az érintett pártok kizárólagos joga. A kormányfőnek kötelessége a személyi javaslatokat továbbítani az államfőnek, akinek pedig nincs mérlegelési lehetősége. Zeman azonban kihasználja azt, hogy az alkotmányban konkrétan nincs meghatározva, milyen időn belül köteles elfogadni a kormányfő kéréseit, ezért a döntést állandóan halogatja.



Pavel Rychetsky, az alkotmánybíróság elnöke két hete a közrádióban kijelentette: az államfő eljárása ellentétes az alkotmánnyal, ezért Csehország az alkotmányos válság szélére került.



Milos Zeman köztársasági elnök szóvivője útján közölte, nem kívánja kommentálni a CSSD vezetésének hétfői döntéseit.

Az ANO-CSSD kormánykoalíciónak együttesen csak 93 mandátuma (78 és 15) van a 200 tagú képviselőházban, s a kormány csak a kommunisták (15 mandátum) külső támogatásával kapott bizalmat. Andrej Babis nem zárta ki, hogy ha a CSSD elhagyná a koalíciót, akkor akár előrehozott választásra is sor kerülhet. "Megpróbálnák azonban tárgyalni a többi parlamenti párttal. Az előrehozott választást szerintem senki sem akarja" - nyilatkozta a kormányfő.