Románia

Újabb kormányátalakítást jelentett be a román miniszterelnök

2019.07.16 00:30 MTI

Újabb kormányátalakítást jelentett be a Szociáldemokrata Párt (PSD) végrehajtó bizottságának ülése után hétfőn a román miniszterelnök: Viorica Danicila a stratégiai partnerségekért felelős miniszterelnök-helyettesi posztra, illetve a belügyi és a külügyi tárca élére jelöl új tisztségviselőt.



A PSD arról is döntött, hogy saját jelöltet indít a tisztségben lévő Klaus Iohannis jobboldali államfő ellen a novemberi romániai elnökválasztáson, elvetve azt a lehetőséget, hogy a kormánykoalíció kisebbik pártját, a liberális ALDE-t vezető Calin Popescu Tariceanu államelnökké választását támogassa.



A miniszterelnök Mihai Fifort, a PSD főtitkárát jelölte a júniusi minisztercserék nyomán megüresedett kormányfőhelyettesi tisztségre, és Nicolae Moga konstancai PSD-szenátort a - Carmen Dan lemondása nyomán megüresedett - belügyminiszteri tisztségre.



Közben koalíciós partnerük, az ALDE is megvonta politikai támogatását Teodor Melescanutól és helyette Ramona Manescu volt EP-képviselőt javasolja a külügyminiszteri posztra.



Dancila azt mondta: a minisztercserékkel kormánya hitelét és hatékonyságát akarja növelni. Cáfolta, hogy Iohannis felszólításának tett eleget, amikor váltást kezdeményezett a belügyi és külügyi tárca élén, de elismerte, hogy a Carmen Dan és Teodor Melescanu támadási felületet jelentett a kormány számára, és a velük kapcsolatos "közvélekedés" a kabinet megítélését is beárnyékolta.



Az államfő és a jobbközép ellenzék Melescanut tartja felelősnek azért, hogy az európai parlamenti választáson ismét hatalmas sorok alakultak ki a külképviseletek előtt és a torlódás miatt sok román állampolgár nem tudott élni választójogával. Carmen Dant főleg a diaszpóra tavaly augusztusi tüntetésén végrehajtott erőszakos tömegoszlatás miatt bírálták.



Ami a novemberi elnökválasztást illeti a PSD elnöke elismerte: nagyobb esélyük lenne Iohanisszal szemben, ha az ALDE-val és a - PSD-ből kizárt Victor Ponta volt miniszterelnök által alapított - Pro Romania párttal közös államfő-jelöltjük lenne, de a területi szervezetek ragaszkodtak ahhoz, hogy a PSD saját jelöltet állítson.



Dancila hozzátette: reméli, hogy a második fordulóban megvalósul az összefogás.



A PSD augusztus 3-án tartandó kongresszusán dönti el, ki lesz az államfőjelöltje. Az utóbbi napokban Dancila több jelét adta annak: nem zárkózna el attól, hogy magára vállalja a feladatot, ha a párt őt tartja a legjobb jelöltnek. Legfőbb párton belüli vetélytársa Gabriela Firea bukaresti főpolgármester lehet, aki hosszú ideje - inkább a választók, mint a pártvezetés körében - a PSD legnépszerűbb politikusának számít.