Lengyelországban szétesik a széles ellenzéki koalíció

Az őszi lengyel parlamenti választáson nem egy széles szövetségként indul az ellenzék, az európai parlamenti választás előtt megalakult koalíció egyik tagja, a Lengyel Parasztpárt (PSL) ugyanis pénteken megerősítette egy külön, jobbközép tömb létrehozásának szándékát. 2019.07.12 21:00 MTI

A PSL elnöke, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz péntek esti sajtókonferenciáján elmondta: a legerősebb ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO) részéről "nem lát hajlandóságot egy centrista tömb építéséhez".



A PO elnöke, Grzegorz Schetyna péntek délután találkozott Kosiniak-Kamyszsal, aki erről a koalícióalkotási egyeztetésről elmondta: a PSL "nagyon atraktív" ajánlatot kapott a választási listákon való szereplést illetően. "Itt azonban nem a mandátum-politikáról van szó, hanem Lengyelországról" - jelentette ki.



Megerősítette korábbi bejelentését, hogy a PSL egy Lengyel Koalíció (KP) nevű, jobbközép tömb megalakítására törekszik. Ennek lehetséges összetétele egyelőre ismeretlen, július elején viszont egy új, PSL-KP nevű parlamenti frakció jött létre, amelybe Kosiniak-Kamysz pártja a PO két korábbi képviselőjét is befogadta. Egyes megfigyelők nem zárják ki, hogy a PSL-lel szövetségre léphet a jobboldali Kukiz´15 tömörülés, illetve annak egyes tagjai.



A PO és a PSL részvételével a májusi európai parlamenti (EP) választás előtt megalakult szövetség az Európai Koalíció nevet viselte. Tagja volt még a balliberális Modern (Nowoczesna), valamint a parlamenten kívüli, posztkommunista Baloldali Demokratikus Szövetség (SLD) és a Zöldek.



Az EP-választáson az Európai Koalíció (KE) a voksok 38,47 százalékát nyerte el, de a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) a szavazatok 45,38 százalékával győzött.



A keresztény értékekre hivatkozó PSL szavazóbázisa meggyengült a KE részéről az EP-választás előtt folytatott egyházellenes kampány nyomán.



A PO jelenleg is széles koalícióban lát esélyt az ellenzék hatékonyabb szereplésére. Az ebből a célból épülő, Polgári Koalíció (KO) nevű szövetséghez egyelőre újból a Modern csatlakozott, valamint egy parlamenten kívüli balliberális törpepárt. Nem kizárt az SLD és a Zöldek csatlakozása sem.



A Polgári Platform pénteken kezdődött kétnapos programelőkészítő konferenciáján Grzegorz Schetyna pártelnök meghirdette, hogy a KO-ban a baloldal és a konzervatívok is képviselve lesznek. Beszédében bírálta a PiS politikáját, megígérte viszont a nagyvonalú családtámogatási kormányprogram folytatását, amennyiben az ellenzék győzne.



A PiS múlt hétvégén tartotta meg programelőkészítő konferenciáját, a választási programot augusztusban hirdetik meg. Jaroslaw Kaczynski pártelnök a kongresszuson az eddigi politika folytatását, a lengyel gazdaság további fejlesztését helyezte kilátásba.



A választásokat feltehetőleg októberben tartják meg, a hivatalos időpontot Andrzej Duda elnök még nem hirdette ki. A CBOS állami közvélemény-kutató pénteken közölt felmérése szerint a PiS a szavazatok 44 százalékát, a PO 21 százalékot, a PSL pedig a voksok 6 százalékát kapná meg, ha most tartanák a választásokat. Más párt nem kerülne be a parlamentbe.