Környezet

Műanyag zacskók miatt pusztulnak a japán 'szent' szarvasok

Japánban az 500 hektáros Nara Park arról híres, hogy itt olyan szarvasok élnek, amik megszokták a látogatók közelségét, ezért az ide látogatók etethetik is őket. A Narai Szarvasmegőrzési Alapítvány viszont azt jelentette be, hogy több itteni állat is műanyag zacskók miatt pusztult el.



Március óta összesen 14 szarvas pusztult el, kilencnek a gyomrában találtak műanyaghulladékot és műanyag uzsonnás zacskókat.



Az egyik állat emésztőrendszerében 4,3 kiló műanyag volt.



A problémát az okozhatja, hogy egyes látogatók műanyag csomagolású ennivalóval is etetik az állatokat. Emiatt a kérődzők megszokják, hogy a műanyag zacskók ételt tartalmazhatnak, és megpróbálják elfogyasztani a már kiürült, eldobott zacskókat is, amelyek azonban elakadnak a gyomrukban, megbénítva az emésztőrendszerüket.



A narai prefektúra vezetése a helyzet kivizsgálását ígérte, és azt, hogy az eddiginél jobban ügyelnek a számos turistát vonzó "szent" szarvasok megfelelő etetésére. Addig is, amíg a hivatalos intézkedések meghozzák eredményüket, az állatvédő civil szervezet aktivistái járőröznek a parkban, megpróbálva elejét venni annak, hogy a szarvasok elhagyott műanyag zacskókat vagy egyéb ártalmas dolgokat egyenek.