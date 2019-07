USA

Kiskorú lányok elleni szexuális visszaélés miatt vádat emeltek egy ismert amerikai milliárdos ellen

A milliárdos ellen kiskorúak sérelmére elkövetett emberkereskedelem és ennek érdekében végrehajtott összeesküvés két rendbeli bűncselekménye miatt emeltek vádat.



A vádirat szerint a 66 éves Epstein 2002 és 2005 között emberkereskedelemmel foglalkozó hálózatot működtetett, amelynek szándékosan kiskorú lányokat, köztük 14 esztendős gyermekeket csalt New York-i lakásába és a floridai Palm Beachen lévő villájába, illetve "közvetített ki", továbbá ő maga is szexuálisan zaklatta őket. Több száz dollárt fizetett áldozatainak, miközben tudatában volt annak is, hogy kiskorúak. Néhányuknak külön fizetett azért, hogy más kislányokat csábítsanak a bűnöző hálózathoz.



A milliárdos korábban - a bírósági dokumentumok tanúsága szerint - azt állította: fogalma sem volt arról, hogy az áldozatok kiskorúak és a szexuális kapcsolatokra egyébként is közös megegyezés után került sor. A hálózat működtetésében részt vettek vállalkozásának munkatársai is, akiket külön javadalmazott ezért.



A vádemelésre több mint egy évtizeddel azt követően került sor, hogy Epstein ugyanezen ügyben elkerülte a szövetségi vádemelést. 2009-ben ugyanis az enyhébb bűncselekménynek számító prostitúció vádjában kötött vádalkut az egyik floridai ügyészséggel. Akkor 13 hónapos börtönbüntetésre ítélték, amelyet le is töltött, bár kivételezett helyzetben, mert napközben "munkahelyi teendőkre" hivatkozva elhagyhatta a büntetésvégrehajtási intézetet. A vádalkut megtárgyaló ügyészek között volt az az Alexander Acosta, aki ma a szövetségi kormány munkaügyi minisztere.



Jeffrey Epsteint a hétvégén New Jerseyben a repülőtéren tartóztatták le, amikor magángépével megérkezett Párizsból. Letartóztatása után a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) több mint egy tucatnyi ügynöke kutatta át a lakását. Az amerikai kommentárok megjegyzik: letartóztatásával egy több mint évtizede tartó, a politikai és üzleti világ prominens szereplőit is érintő botránysorozat zárul le.