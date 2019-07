Tragédia

Egy falkányi kutya marcangolt halálra egy floridai férfit

Egy falkányi kutya marcangolt halálra egy floridai férfit - írja a CNN. A 45 éves Melvin Olds Jr. múlt csütörtökön egy erdős részen keresztül akart rövidíteni hazaútján, a kerülőúton viszont rmegtámadták a kutyák. A férfi holttestén később több mint száz harapás nyomát találták meg a hatóságok.



A környéken eddig hat kutyát fogtak be, feltételezések szerint közük lehetett a brutális támadáshoz. A harapásuk nyoma megegyezik a férfin ejtett sebek nyomával, ez azonban önmagában még nem bizonyító erejű - közölte a helyi rendőrség. A hatóságok még egy DNS-vizsgálatot is elvégeznek az ügyben. Azt egyelőre nem árulták el, hogy milyen fajta kutyákról van szó, ám felhívták a környéken lakók figyelmét az agresszívnek tűnő kóbor ebekre.



A megtámadott férfinak öt gyermeke és egy unokája volt. Felesége elmondta, hogy már korábban is láttak a környékükön egy falkányi kutyát. "Párszor rám morogtak, de sose jöttek felém. Sosem támadtak meg, vagy fenyegettek azzal, hogy megharapnak. Sose volt ilyen érzésem" - mondta.