Békésen

Ismét százezrek tiltakoztak Hongkongban a kiadatási törvénytervezet ellen

Ismét tömegtüntetés volt Hongkongban vasárnap a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet ellen, a közelmúltbeli megmozdulásokkal szemben azonban a demonstráció ezúttal békésen zajlott - írja a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap.



A szervezők szerint a résztvevők létszáma meghaladta a 230 ezret, a rendőrség ezzel szemben 56 ezerre becsülte a tiltakozók számát.



Carrie Lam hongkongi kormányzó június közepén határozatlan időre felfüggesztette a törvénytervezet tárgyalását, de ez sem volt elég a kedélyek lecsillapítására, mert a tiltakozók a javaslat visszavonása mellett már Lam lemondását is követelik.



Július elsején, miközben Hongkong annak évfordulóját ünnepelte, hogy 1997-ben visszakerült Kínához a brit gyarmati fennhatóság alól, tüntetők egy csoportja betört a kormányzati épületkomplexumba, és megrongálta az üléstermet.



A most vasárnapi demonstráción Ventus Lau Wing-hong, az esemény egyik szervezője úgy vélekedett: az egybegyűltek nagy létszáma annak köszönhető, hogy sokan kívánták kifejezni a kormányzati épületbe betörő tiltakozók iránti szolidaritásukat. Lau szerint a rendőrség túlkapásokra vetemedett a demonstrálókkal szemben, és a valós kockázatokhoz képest aránytalanul magas fokozatú készültségben és létszámmal vannak jelen a megmozdulás kulcspontjainál, amivel azt akarják sugallni - fogalmazott, - hogy az esemény veszélyes. A szervező éppen emiatt arra kérte a résztvevőket, hogy őrizzék meg a demonstráció békés jellegét, és ne engedjenek az ellentábor provokációinak.



A vasárnapi megmozdulás célja az volt, hogy a tüntetések híre eljusson a szárazföldi kínai lakossághoz is, amely a hivatalos sajtóból nem értesülhet a demonstrálók álláspontjáról. A kínai média a megmozdulásokról szóló tudósításokban leginkább az erőszakos eseményekre és az azok mögött feltételezett külföldi manipulációra helyezi a hangsúlyt, és azzal riogat, hogy a kaotikus helyzet miatt Hongkong elveszítheti előnyös szerepét a globális kereskedelem és pénzügy színterein. A demonstrálók a hongkongi pályaudvaron és a turisták körében népszerű helyeken a Kína szárazföldi részén használt, egyszerűsített kínai írásjegyekkel írt tájékoztató füzeteket osztottak szét a kínai turisták között, akik a füzet mellé egy-egy édességet is kaptak ajándékba.



A SCMP által megkérdezett kínai turisták többsége korábban nem hallott a hongkongi demonstrációkról és a kialakult helyzetről.



A kiadatási törvény módosítását célzó tervezet, amely ellen hónapok óta egyre hevesebb tüntetések zajlottak a városban, elfogadása esetén lehetővé tenné, hogy a különleges közigazgatási státust élvező Hongkong olyan feleknek - köztük Kínának és Tajvannak - adhasson ki gyanúsítottakat, akikkel eddig nem volt kiadatási egyezménye. A tervezet ellenzői attól tartanak, hogy Peking visszaélne a jog adta lehetőséggel, a politikai menekültek ellen használná fel, ráadásul visszamenőleg is kérelmezhetné a kiadatást már lezárt ügyekben is.