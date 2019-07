Hatalmas robbanás egy floridai bevásárlóközpontban, sok sérült

Gázrobbanás történt szombat reggel a floridai Plantation bevásárlóközpontban, sokan megsérültek. A komplexum egyik pizzériájában történt a robbanás, mely ennek következtében teljesen megsemmisült.



A The New York Times értesülései szerint, legalább 20 ember megsérült, és többen kritikus állapotban vannak.



A robbanás körülményeit a tűzoltók és rendőrök vizsgálják.

PLANTATION EXPLOSION: Officials have not yet released details on how many injuries occurred after a gas explosion at The Fountains shopping center in Plantation - https://t.co/21ds3fW4iq pic.twitter.com/sKylgUUMRd