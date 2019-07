Vatikán

Majdnem egy órás volt Ferenc pápa és Vlagyimir Putyin találkozója

Ötvenöt percig tartott a zárt ajtók mögötti megbeszélés Ferenc pápa és Vlagyimir Putyin között csütörtökön a Vatikánban, ahol az orosz elnököt Pietro Parolin bíboros, szentszéki államtitkár is fogadta. 2019.07.04 17:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Vatikán rövid közleménye szerint az orosz elnök megbeszélésein szó volt az aktuális nemzetközi kérdésekről, mindenekelőtt Szíria, Ukrajna és Venezuela helyzetéről.



A felek érintették az oroszországi katolikus egyházzal kapcsolatos kérdéseket, valamint a környezetvédelmet is. Vatikán Állam és Oroszország megállapodást írt alá a vatikáni Gyermek Jézus és az oroszországi gyermekkórházak közötti együttműködésről.



Ferenc pápa és Vlagyimir Putyin tolmácsokkal tartott négyszemközti találkozójának végén - a jelen levő orosz és olasz újságírók beszámolói szerint - Vlagyimir Putyin köszönetet mondott a pápának a rá szánt időért, és a "tartalmas és érdekes" beszélgetésért.



A pápai könyvtárszobában zajlott megbeszélés ajándékcserével zárult. Az orosz elnök többek között Andrej Szergejevics Koncsalovszkij orosz rendező Michelangelóról készült fimjét adta át a pápának.



Vlagyimir Putyin majdnem egy órás késéssel érkezett a Vatikánba. Ez volt a harmadik találkozó Ferenc pápa és az orosz elnök között: korábban 2013 novemberében és 2015 júniusában találkoztak, szintén a Vatikánban, és az orosz elnök akkor is jelentős késéssel érkezett. Az orosz elnöknél Ferenc pápa csak a német kancellár Angela Merkellel találkozott többször a nemzetközi politikai vezetők közül.



Vlagyimirt Putyint a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros, valamint Paul Richard Gallagher vatikáni külügyminiszter is fogadta.



A moszkvai patriárkátus szóvivője hasznosnak nevezte az orosz elnök és a pápa találkozóját: kijelentette, hogy a Vatikán és Moszkva számos nemzetközi politikai kérdést hasonlóképpen ítél meg, és egyetértenek a család, a házasság, a keresztények védelme tekintetében.



A Vatikánból az orosz delegáció, amelynek Szergej Lavrov külügyminiszter és Denis Manturov ipari és kereskedelmi miniszter is tagja, a Quirinale-elnöki palotába ment tovább, ahol Sergio Mattarella államfő várta Vlagyimir Putyint. Ezután Giuseppe Conte kormányfővel találkozik a kormánypalotában, ahol közös sajtótájékoztatót is tartanak. Este Giuseppe Conte díszvacsorát ad az orosz elnök tiszteletére, amelyen a két miniszterelnök-helyettes Matteo Salvini a kormánypárt Liga, Luigi Di Maio a másik kormányerő Öt Csillag Mozgalom (M5S) veetője, valamint Enzo Moavero Milanesi olasz külügyminiszter is részt vesz.



Ezt követően Vlagyimir Putyin Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnökkel is találkozik.