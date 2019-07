Olaszország

Ismét kitört a vulkán Stromboli szigetén

Egy ember meghalt, egy másik megsérült az olaszországi Stromboli vulkán kitörésében - közölték az olasz hatóságok szerdán. A szigeten tartózkodó turistákat evakuálják.



A vulkánkitörés a kora délutáni órákban kezdődött. Egy olasz turista, aki éppen kirándult a vulkánon, életét veszítette, egy másik megsérült.



A szigetet sűrű füst és majdnem két kilométer magas hamufelhő lepi be a helikopterekről készült felvételek szerint. A vulkánsziget szokása szerint hangos, robbanásra emlékeztető zajjal lövellte a magasba a tüzes kőzetdarabokat.



A Sciarra del fuoco nevű lejtőn két különböző kráternyílásból folyik a láva a tenger irányában.



A szigeten nyaraló turisták egy része a magasba lövelt tüzes rögök elől a tengerbe vetette magát. Többeket Stromboli kikötőjében komphajók vettek fedélzetükre.



A sziget egyik települése, Ginestra polgármestere szerint nincs ok a pánikra és nincsen szükség evakuálásra: a lakosok egy része azonban el akarja hagyni a szigetet, mások bezárkóztak otthonaikba. A turisták többsége is a távozás mellett döntött.



A tűzeső a sziget több pontján lángba borította a száraz növényzetet. A helyszínen vannak az olasz katasztrófavédelem és a tűzoltóság egységei.



A Szicíliától észak-keletre található vulkán a Lipari-szigetekhez tartozik. A valamivel több mint 12 négyzetkilométeres Strombolit a hasonló nevű, 900 méter magas vulkán uralja. A világ egyik legaktívabb vulkánjáról van szó, amelynek kitöréseit Stromboli-típusú vulkánműködésnek nevezik.



A legpusztítóbb kitörést Strombolin 1930-ban tapasztalták. A vulkán tevékenysége 2002 decemberében kisebb cunamit okozott a körülötte levő Tirrén-tengeren.