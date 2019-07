Színes

Szobrot állítanak Melania Trumpnak .

A szobrot Brad Downey amerikai művész álmodta meg, aki azután kutatott, hogy a szlovének hogyan élik meg Melania sikereit - számolt be róla a helyi sajtó. Konkrét válaszok hiányában Downey visszatért Kentuckyba és egy szlovén szobrásztól rendelte meg a first ladyt ábrázoló alkotást, amelyet a helyi művész motorfűrésszel dolgozott ki és Melania 2019-nek nevezett el.



A szobrot pénteken leplezik le, egy nappal azelőtt, hogy Brad Downeynak kiállítása nyílik Ljubljanában, ahol a szobor mását is bemutatják.



Az alkotás kezdetleges módon ábrázolja Donald Trump amerikai elnök feleségét, akinek gyökerei visszanyúlnak a Száva folyóhoz és az ottani dombról "üdvözli" szülővárosát, Sevnicát - olvasható a ljubljanai Vzigalica galéria ismertetőjében.



Melania Trump szülővárosának kulturális, idegenforgalmi, sport és ifjúsági intézete korábban már olyan termékeket dobott piacra First Lady márkanév alatt, mint egy kékfrankos száraz vörösbor, egy különleges szalámi, továbbá különféle sütemények, kozmetikai készítmények, csokoládék, csokoládéval bevont szárított almaszeletek, valamint gyógyteák és porceláncsészék.



A településen az amerikai választások óta kapható Melania Trumpról elnevezett palacsinta, poharas desszert és méz is, ám a legnagyobb médiafigyelmet a Melania torta kapta, amellyel egy helyi pékség rukkolt elő.



A Ljubljanától mintegy 60 kilométerre keletre, a Száva folyó alsó völgyében fekvő Sevnica korábban az iparáról volt híres, ma egyre inkább bővülő turizmusáról.