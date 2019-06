Törökország

Könnygázt vetett be a rendőrség Isztambulban a tüntető melegek ellen

Könnygázt vetett be és gumilövedékeket használt vasárnap Isztambulban a rendőrség a tüntető melegek ellen, miután ez utóbbiak a tiltás miatt idén sem tudták megtartani a város sétálóutcájában a méltóság menetét - közölte az Evrensel török marxista napilap internetes oldalán.



A hatóságok már előzetesen teljes blokád alá vették, vízágyúkkal és kordonokkal zárták le a felvonulás tervezett helyszínét, az Istiklal (Függetlenség) nevű sétálóutcát, így az LGBT-közösség (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzszexuálisok) tagjai az egyik mellékutcában találkoztak, hogy felolvassák közleményüket.



Az aktivisták a homofóbia és a gyűlölködés ellen emelték fel szavukat. Egyes beszámolók szerint több százas, más jelentések szerint több ezres tömeg gyűlt össze. "Ne hallgass, kiálts, van homoszexualitás", "szerelem, szerelem, szabadság"- skandálták szivárványszínű zászlókat lengetve. A transzparenseken pedig olyan feliratokat szerepeltek, hogy "a homoszexualitás nem választás kérdése, viszont a homofóbia igen", "nem leszünk normálisak", "ez becsületbeli ügy, ti nem értitek".



Az aktivisták közleményükben arra hívták fel a figyelmet, hogy Isztambul tartomány kormányzói hivatala ötödik alkalommal tiltotta be a meleg méltóság menetét. Jogszerűtlennek nevezve az intézkedést rámutattak: a hatóságok idén Isztambul teljes területére vonatkozóan megtiltották az LGBT-közösség felvonulását, és tették ezt arra hivatkozva, hogy az "társadalmilag kétséges csoport". Kiemelték: az LGBT-ellenesség Törökországban már-már állampolitikává vált. Hangsúlyozták, hogy csak annyit kérnek, amennyi egy szociális jogállamtól elvárható. Felszólították a török vezetést, hogy az alkotmány ismerje el a szexuális irányultságot, a szexuális identitást, az LGBT-sek elleni gyilkosságok ne maradjanak büntetlenül, és hogy egyenlő állampolgárként részesülhessenek az oktatás, valamint az egészségügy nyújtotta lehetőségekből. Abban a társadalomban, amelyben nincs egyenlőség, béke sincs - hangoztatták.



Az Evrensel beszámolója szerint a közlemény felolvasása után a rendőrség annak ellenére könnygázzal, gumilövedékkel és pajzsokkal támadt a tömegre, hogy az a rendőri felszólításnak eleget téve, oszlani kezdett. A hatóságok többeket őrizetbe vettek, de a napilap számot nem közölt.



Isztambulban a meleg méltóság menetét hivatalosan először 2016-ban tiltották be, de a rendőrség már az előző évben is fellépett az LGBT-aktivistákkal szemben. A 2015-ös hatósági beavatkozás során sok ember megsérült, és többeket őrizetbe vettek. A török sajtó szerint a kezdetben csak 20-30 fős felvonulások résztvevőinek száma évről évre gyarapodott és 2013-ban már mintegy 100 ezren csatlakoztak a menethez.



Az ideihez hasonlóan a rendőrség tavaly is vízágyúkkal és kordonokkal blokád alá vette az Istiklal környező utcáit. Akkor ugyancsak több százan gyűltek össze a tiltás dacára a közelben, és felolvasták közleményüket.

Törökországban nem számít bűncselekménynek a homoszexualitás, mint számos más muzulmán országban, de a homofóbia széles körben elterjedt.