Rengetegen akarják örökbe fogadni a kisbabát, akit egy műanyag zacskóban találtak

Egész Amerikát felkavarta a videó, amelyet a Georgia állambeli Forsyth Megye Sheriff Hivatala adott ki - írta az szmo.hu. Tájékoztatásuk szerint éjszaka kapták a hívást egy férfitól, hogy a házuk melletti erdőből mintha gyereksírást hallanának kiszűrődni.



A videón látszik, ahogy a helyszínre kiérkező rendőrök kutyákkal kutatják át a területet, végül találnak egy műanyag zacskót, amelyből hangosan hallatszik egy csecsemő sírása. Feltépik a zacskót, és eléjük tárul a megdöbbentő látvány: egy síró, újszülött kisbaba, nagy, fekete hajjal, akinek még a köldökzsinórja sincs elvágva.



"Jaj, sajnálom, sajnálom!" - nyugtatgatja a babát a rendőr, aztán átadja a mentősöknek. "Ez egy kislány. Egy kis drágaság!" - hallatszik még a videón. A rendőrséget riadóztató férfi eközben azt mondja, hogy ő először azt hitte, valami állathangot hall az erdőből, a gyerekei voltak azok, akik meggyőzték, hogy ez babasírás.



A kislányt a mentősök gyorsan megnézik, hogy jól van-e, szállítható-e, aztán takarókba bugyolálják, és elszállítják.

A sheriff, Ron Freeman később arról tájékoztatta a sajtót, hogy a baba kórházi ellátásban részesült. Már a gyermekmentő szolgálatnál van, teljesen egészséges, de senki nem tudja, honnan származik, ezért ideiglenesen a "Baby India" nevet adták neki.



A videót több millióan látták, nem sokkal később özönleni kezdtek a szülő-jelöltek is, akik szeretnék örökbe fogadni a kislányt. A sheriff szerint ez meghatotta őket.



"Csodálatos, mennyi ember áll készen arra, hogy egy újabb kis életet fogadjon be a családjába. Erre mi találunk egyet, aki ezt az életet eldobta" - mondta Ron Freeman.



A baba édesanyját még keresik, de egyelőre egyetlen családtagját sem sikerült felkutatni.

The Forsyth County Sheriff's Office has released video of deputies finding little "baby India," who was found in a wooded area of northern Georgia in early June, WGCL reports.​ https://t.co/iOfTcXRwdR