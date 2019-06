Bűnügy

Hétszeres életfogytiglant kapott az első ciprusi sorozatgyilkos

Hétszeres életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték hétfőn Cipruson a szigetország első ismert sorozatgyilkosát, egy 35 éves hivatásos katonát, aki hét nőt – öt felnőttet és két gyereket - ölt meg 2016 szeptembere és 2018 júliusa között. Ez a legsúlyosabb ítélet, amelyet valaha is kiszabtak büntetőügyben Cipruson.



Nikosz Metaxasz, a Nemzeti Gárda századosa elsírta magát, miközben felolvasták a vádakat hétfőn a nicosiai bíróságon, és bűnösnek vallotta magát minden vádpontban. “Szörnyűséges bűncselekményeket követtem el… bocsánatot kérek az áldozatok hozzátartozóitól és az áldozatok lelkétől” – mondta az elvált kétgyermekes apa.



A tettes az interneten ismerkedett meg áldozataival, Cipruson háztartási alkalmazottként dolgozó külföldi nőkkel, három Fülöp-szigeteki, egy román és egy nepáli nővel, akik közül az egyik filippínót és a román nőt nyolc-, illetve hatéves kislányával együtt ölt meg. A gyilkosságok indítékát nem közölték, a hírek nem szólnak arról, hogy a nőket megerőszakolták volna.



Az áldozatokat elhagyott rézbányák területén, kutakban és zagytározókban találták meg. A gyilkosságsorozatra véletlenül derült fény április 14-én, amikor egy fényképezgető német turista egy, a nagy esőzések nyomán felszínre került női holttestet talált egy használaton kívüli bányakútban.



Az internetes nyomok alapján négy nap múlva el is fogták a gyanúsítottat, aki az első perctől kezdve mindent bevallott, és megmutatta a rendőröknek a helyet is, ahol az áldozatokat elrejtette. Az utolsó áldozat, egy hatéves kislány holttestét július 12-én találták meg egy mérgező vízű bányató fenekén bőröndbe rejtve, egy nádas alján.



Emberemlékezet óta ez volt a békeidőben nők ellen elkövetett legsúlyosabb támadás Cipruson, ahol aránylag ritka a súlyos bűncselekmény. Az ügy sokkolta a közvéleményt, a hatóságok által az eltűnt nők ügyében tanúsított nemtörődömség miatt az ország igazságügy-minisztere lemondásra kényszerült, a rendőrfőnököt pedig menesztették.



Nikosz Anasztasziadisz ciprusi elnök maga is kötelességszegéssel vádolta az illetékeseket, és ígéretet tett a külföldi munkavállalók nagyobb védelmére.