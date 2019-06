Terrorizmus

Egy férfi merényletet tervezett a brüsszeli amerikai nagykövetség ellen

A belga hatóságok őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint merényletet tervezett az Egyesült Államok brüsszeli nagykövetsége ellen - jelentette be a helyi szövetségi ügyészség hétfőn.



A hivatalos tájékoztatás szerint szombaton őrizetbe vették, hétfőre pedig terrorcselekmény előkészítése miatt már vád alá is helyezték a belga állampolgárságú, negyvenes éveiben járó gyanúsítottat, aki azonban tagadja, hogy merényletet akart elkövetni.



A folyamatban lévő nyomozásra tekintettel további részleteket nem közöltek.



Az RTBF közszolgálati csatorna arról számolt be, hogy a férfi egy ideje rendőrségi megfigyelés alatt állt, és az utóbbi időben többször is gyanúsan viselkedett az amerikai diplomáciai képviselet közelében.



Brüsszelben 2016. március 22-én terrortámadást hajtottak végre a nemzetközi repülőtéren és egy metróállomáson, a merényletekben 32-en haltak meg és 340-en megsebesültek. A robbantások elkövetőjeként az Iszlám Állam jelentkezett.