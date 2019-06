Baleset

Pusztító robbanás egy philadelphiai olajfinomítóban - videó

Pusztító erejű robbanás történt péntekre virradóra egy philadelphiai energetikai cégnél (Philadelphia Energy Solutions). Bár sérültekről nem érkezett hír, a robbanás erejét jól mutatja, hogy a felcsapó lángok szinte nappali fénnyel világították meg a hajnali égboltot. Több gépjármű is felrobbant.



A robbanás felkeltette a környékbeli lakókat, akik menekülni kezdtek. Volt aki azt hitte, hogy meteor csapódott be.



Mint később kiderült, egy bután-palack gyulladt meg, és végül felrobbant. Kisebb robbanások sorozata is történt, mert a tűz a komplexumon keresztül üzemanyagot szállító csövekben is végigfutott.



Ez a finomító a keleti part legnagyobb ilyen jellegű cége, naponta mintegy 335 ezer hordó olajat dolgoznak fel.