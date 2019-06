Konfliktus

Trump: az amerikai drónt 'ostoba' emberi hiba miatt lőtték le

Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon ezek után Washington csapást mér-e Iránra, azt válaszolta: 'majd nemsokára meglátják'. 2019.06.20 20:27 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az amerikai drónt "ostoba" emberi hiba miatt lőtték le nemzetközi vizek felett - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Ovális Irodájában újságíróknak.



Az elnök Justin Trudeau kanadai kormányfőt fogadva tájékoztatta az újságírókat. Megismételte azt, amit csütörtök reggel közzétett Twitter-üzenetében fogalmazott meg: a drón lelövésével Irán nagyon nagy hibát követett el. Arra az újságírói kérdésre, hogy vajon ezek után Washington csapást mér-e Iránra, azt válaszolta: "majd nemsokára meglátják".



Az elnök leszögezte, hogy a drón "egyértelműen" nemzetközi légtérben mozgott, szemben Irán állításával. Mint mondta: a repülőgép fegyvertelen volt és nem volt rajta ember. "Ha ember lett volna a drónon, és úgy lövik le, akkor nagyon más lenne a helyzet" - fogalmazott.



Trump mindazonáltal úgy vélekedett, hogy emberi tévedés okozta az incidenst. Szerinte valaki "a saját szakállára, ostobán döntött", mint fogalmazott, "egy tábornok, vagy valaki" tévedésből lövette le a drónt. "Nehezen hiszem, hogy szándékosan történt" - mondta és "őrült lépésnek" nevezte. Arra a kérdésre, hogy változatlanul készen áll-e a tárgyalásokra Teheránnal, az elnök azt röviden csak annyit mondott: "várjuk meg, hogy mi fog történni". Hozzáfűzte, hogy erről nem is akar többet mondani.



Cáfolta, hogy egyes, héjaként számon tartott tanácsadói vagy kormányának tagjai háborúra ösztökélnék őt. "A kampányomban azt ígértem, hogy kivonulunk a véget nem érő háborúkból, és ki is akarok vonulni" - utalt a szíriai konfliktusra és az afganisztáni háborúra, érzékeltetve egyúttal azt is, hogy általában ellene van annak, hogy Washington háborúkba bonyolódjék.



Közben a védelmi minisztériumban videokonferenciát tartott Joseph Guastella altábornagy, az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága légierejének parancsnoka. A katari Al-Udeid légitámaszpontról nyilatkozó altábornagy közölte: a drón az iráni légtértől 34 kilométernyire repült, és soha nem is lépett be az iráni légtérbe. Lelövésének pillanatában nagy magasságban volt, és nemzetközi vizekre zuhant - mondta Guastella. Hangsúlyozta: az a teheráni állítás, miszerint a gép megsértette volna az iráni légteret, "határozottan hamis".



A Pentagon Trump rövid sajtótájékoztatója után nyilvánosságra hozott egy videót, amely a drón lelövéséről készült, és amelyen a zuhanó repülőgép húzta füstcsík látható.



Joseph Dunford tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője újságíróknak kifejtette: a Pentagonnak nagyon vékony jégen kell egyensúlyoznia, hiszen egyidejűleg kell összpontosítania a védelemre és az elrettentésre, valamint kizárnia az Irán-ellenes retorikát a magas szintű belső egyeztetésekből. Dunford hangsúlyozta: az Iránnak adandó válasz politikai kérdés.