Állati

Medvékkel incselkedett egy farkas Tusnádfürdőn - videó

Nem mindennapi jelenetet vettek videóra Máté Bence fotós erdélyi medvelesén - számolt be a lest üzemeltető Szín János medvepásztor.



A fiatal farkas incselkedett a két medvével, próbálta játékba hívni őket, ám egy idő után elszaladt, nem akarván túlságosan felidegesíteni a nála jóval nagyobb mackókat.



"Nem tudjuk hova tenni a farkas viselkedését, a területet 40 éve járó tapasztalt munkatársunk is értetlenül áll előtte, soha nem látott még ilyet" - kommentálta a meghökkentő jelenet Szín János.