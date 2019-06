Szerbia

Több száz nyolcadikos követeli a szerb oktatási miniszter lemondását

Egy nappal korábban kiderült, hogy kiszivárogtak a matematika 'kisérettségi' kérdései, s ezért elhalasztották a vizsgát.

Több száz nyolcadikos diák vonult utcára szerdán Belgrádban Mladen Sarcevic szerb oktatási miniszter lemondását követelve, mert egy nappal korábban kiderült, hogy kiszivárogtak a matematika "kisérettségi" kérdései, s ezért elhalasztották a vizsgát.



A nyolcadik osztály végén Szerbiában vizsgát kell tenniük a diákoknak anyanyelvből, matematikából, valamint egy általános ismereteket felmérő és műveltségi feladatokat tartalmazó tesztet is ki kell tölteniük. Az itt megszerzett pontok, valamint az általános iskola utolsó három évének érdemjegyei alapján kerülhetnek be a tanulók a különböző középiskolákba, tehát a felmérők felvételi vizsgának számítanak.



Hétfőn mintegy 70 ezer végzős általános iskolás vizsgázott anyanyelvből, szerdán pedig az úgynevezett kombinált tesztet töltötték ki. A módosított matematika "kisérettségit" csütörtökre halasztották, a diákok szerint viszont vagy egyáltalán nem kellene megtartani a vizsgát, vagy az egész "kisérettségit" semmisnek kellene nyilvánítani, és a tanulóknak kizárólag a tanulmányi eredményeik alapján kellene bejutniuk a középiskolákba. Ilyenre már volt példa, 2013-ban már a megírt vizsgák után derült ki, hogy az összes feladatlap előre kiszivárgott. A tesztlapokat készítő nyomda három dolgozóját egy évig terjedő börtönbüntetésre ítélték az eset miatt.



Bármilyen megoldás is születik, a diákok mindenképpen azt követelik, hogy mondjon le Mladen Sarcevic oktatási miniszter. A tárcavezető a sajtónak elmondta, hogy felajánlotta lemondását a kormányfőnek, ám azt Ana Brnabic miniszterelnök nem fogadta el.



A miniszter kijelentette, az anyanyelvi és a kombinált teszt nem szivárgott ki. Hasonló esetre pedig a jövőben nem kell számítani, a jövő évtől ugyanis elektronikus vizsgákat vezetnek be.



A rendőrség szerdán elfogta a tesztlapok kiszivárogtatásával gyanúsított nyomdai dolgozót, aki az egyik most vizsgázó diák édesapja. A gyanú szerint a férfi kilopta a tesztlapot a nyomdából, majd más szülők segítségével eljuttatta a diákokhoz, akiktől a közösségi médiaoldalakra is felkerült.