Venezuela titokban kiárusítja az aranykészletét

A dél-amerikai ország aranykészletéből 7.4 tonna már Afrikában található, ám nem tudni, hogy hol, illetve mely államokban.

Venezuela titokban kiárusítja az aranykészletét - írta kedden internetes oldalán a The Wall Street Journal című lap.



A lap szerint a dél-amerikai ország aranykészletéből 7.4 tonna már Afrikában található, ám nem tudni, hogy hol, illetve mely államokban. "Az aranykészlet egy részét titkos üzleti tranzakciókkal Kelet-Afrikában bonyolították, kijátszva így a Venezuela elleni amerikai szankciókat is" - állapították meg a lap munkatársai.



Az oknyomozó riport azt állítja: az aranyszállítmány jó része - szintén titokban - egy ugandai aranyöntödébe került, bár nem biztos, hogy feldolgozták. A lap újságírói úgy vélik: a tranzakciók erősítik a gyanút, miszerint egy globális illegális gazdasági hálózat segíti Nicolás Maduro venezuelai elnököt abban, hogy hatalmon maradjon.



A The Wall Street Journal meg nem nevezett venezuelai és ugandai tisztségviselőkre, venezuelai ellenzéki személyiségekre és egy szintén név nélkül szereplő külföldi diplomatára hivatkozva azt írta: március elején két repülőgép szállított aranyrudakat Venezuelából Ugandába. A szállítmány becsült értéke mintegy 300 millió dollár volt.



Az ugandai rendőrség szóvivője, Fred Enanga a lapnak megerősítette: a szállítmányok orosz chartergépeken érkeztek az ugandai Entebbe repülőterére Caracasból, és a kísérő dokumentumok szerint rúdaranyat tartalmaztak. Egyes aranyrudakon rajta volt a venezuelai központi bank jele, némelyiket részben kisatírozták.



A beérkezett aranyat ezt követően a 2015 óta működő Afrikai Arany Öntöde (AGR) nevű vállalat telephelyére szállították, majd onnan állítólag a Közel-Keletre indították útnak. Az AGR menedzsere, Cherry Anne Dacdac a lapnak nem kívánta kommentálni a márciusi szállítmányok ügyét, de hangsúlyozta, hogy a cég nem dolgoz fel csempészetből származó, vagy háborús konfliktusokból eredő semmiféle nemesfémet. Dacdac közölte: a vállalat jogszerűen működik és egy március 26-án tartott vezetői értekezleten megállapodás született arról, hogy nem vesz részt Venezuelával összefüggő tranzakciókban.



Az Egyesült Államok elnöke tavaly novemberben olyan szankciókat jelentett be Venezuela ellen, amelyek éppen az ország aranykészletének eladását kívánja megakadályozni. Azóta azonban - a The Wall Street Journal venezuelai ellenzéki képviselőktől származó információi szerint - több tucat tonnányi aranyat vittek ki a caracasi központi bankból, majd titokban az országból is.



Ángel Alvarado, venezuelai ellenzéki törvényhozó, a képviselőház pénzügyi bizottságának tagja azt nyilatkozta az amerikai lapnak: "a rezsim kiürít mindent, elad minden értéket, csak hogy a felszínen maradhasson".

A venezuelai központi bank, valamint a tájékoztatási minisztérium elhárította a reagálást a The Wall Street Journal állításaira. Az amerikai pénzügyminisztérium tisztségviselője viszont - név nélkül nyilatkozva - azt mondta: a tárca szerint "felelősségre kell vonni azokat, akik korrupt módon gazdálkodnak Venezuela aranykészletével".