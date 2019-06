Tragédia

Egymás után mentek a halálba Indiában, pedig csak segíteni akartak

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint hét ember halt meg péntek este az indiai Gudzsarátban található Darshsan Hotelben, miután mindegyikük a csatornába eredt kollégája után.



Négy csatornatisztító és három hotelalkalmazott van az áldozatok között, mindegyikük mérgező anyagot lélegzett be a csatornában, esélyük sem volt kimászni. Az esetért a szállodatulajdonost tették felelőssé.



Az egész azzal kezdődött, hogy egy csatornatisztító munkás túl sokáig maradt el a fertőző tartály tisztításakor, ezért 3 kollégája is utána ment, de mind már a csatorna elején meghaltak a toxikus gázok miatt.



Ezután ment értük 3 másik szállodai alkalmazott, akik szintén így jártak. Ekkor már a hatóságokat értesítették a kollégák, akik ki is szedték a hét holttestet.



A becslések szerint közel 1800-an haltak meg az elmúlt tíz évben mérgező gázok miatt csatornatisztítás közben.