Kínos baki: macskafejű politikusok tartottak sajtótájékoztatót Pakisztánban

Pakisztáni politikusok sajtótájékoztatót tartottak, melyet élőben közvetítettek a Facebookon. Eddig semmi különös, ám az adásba becsúszott egy kínos hiba, a közvetítésen ugyanis bekapcsolva maradt egy filter, ami a felismert arcokra macskafüleket rak.



A Khyber Pakhtunkhwa tartományból indított közvetítést nem nézték valami sokan, ám egy kommentelő csak megjegyezte, hogy macskává változtak a politikusok.

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y