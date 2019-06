Bűnügy

Megtalálták a ciprusi sorozatgyilkos utolsó áldozatát

A hat éves Sierra Grace lepedőbe bugyolált és kötéllel egy betontömbhöz erősített holttestét 6 méteres mélységből, egy nádas aljáról emelték ki a Memi-tóból. 2019.06.13 07:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megtalálták a ciprusi sorozatgyilkos hetedik, egyben utolsó áldozatának holtestét - írja az MTI.



A hatéves Sierra Grace lepedőbe bugyolált és kötéllel egy betontömbhöz erősített holttestét 6 méteres mélységből, egy nádas aljáról emelték ki a Memi-tóból. A kislány testét már két hónapja keresték, pontos helyét végül maga a gyilkos mutatta meg a rendőröknek szerdán.



A hivatásos katonatiszt Nikosz Metaxasz öt nő és két kislány megölését vallotta be április 25-én. Áldozatai Cipruson dolgozó külföldi nők, illetve lányaik voltak. Az utolsóként megtalált Fülöp-szigeteki kislány édesanyját ugyancsak megölték. Az ő testét találták meg először április 14-én egy elárasztott bányaaknában. Ez vezetett földközi-tengeri szigetország első sorozatgyilkosságának felgöngyölítéséhez.



A rendőrség szerint nincs bizonyíték, amely arra utalna, hogy a 35 éves férfi bárki mást is megölt volna elismert hét áldozatán kívül. Ennek ellenére igyekeznek felkutatni mindazokat, akikkel a gyilkos kapcsolatba került az interneten. Metaxasz több áldozatával is chatszobákban ismerkedett meg.



A férfi áldozatainak többsége Fülöp-szigeteki volt, de akadt köztük egy nepáli és egy román nő, utóbbinak a gyermeke is. Legtöbbjük bőröndbe gyömöszölt holtteste egy másik, mérgező vizű bányatóból került elő, a nepáli nő tetemét pedig egy katonai lőtér kiszáradt kútjában találták meg. A Metaxaszt várhatóan pénteken állítják bíróság elé.



A román áldozatokat, a 36 éves Livia Florentina Buneát és nyolcéves kislányát, Elena Nataliát csütörtökön temetik el egy Nicosiához közeli faluban. A gyilkosságsorozat az ő megölésükkel kezdődött 2016 szeptemberében. A ciprusi kormány közölte, hogy magára vállalja az összes áldozat búcsúztatási és temetési költségeit.



A Cipruson példátlannak számító bűnügybe belebukott az igazságügyi miniszter és a korábbi rendőrfőnök is, akiket nemtörődömséggel vádolnak. Bírálóik szerint azért nem vizsgálták ki tisztességesen a bejelentett eltűnési ügyeket, mert külföldi nőkről, a társadalom peremén élő emberekről volt szó.

