Lengyelország

Előzetes letartóztatásba helyezték a wroclawi papot megkéselő férfit

2019.06.11 14:00

Előzetes letartóztatásba helyezte a nyugat-lengyelországi Wroclaw város kerületi bírósága kedden azt a férfit, aki előző nap megkéselt egy misére tartó papot. A támadást több kommentár kapcsolatba hozta a lengyel választási kampány során kialakult légkörrel.



A késes támadás hétfő reggel történt egy wroclawi belvárosi templom előterében. Az elkövető megszólította a hajnali misére tartó 48 éves lelkészt, majd megszúrta, mellkasi és hasi sebesüléseket okozva. A papot, a wroclawi egyházmegyei hivatal egyik vezetőjét kórházba vitték, megműtötték, az orvosok szerint állapota stabil.



A támadót a járókelők elfogták, és átadták a rendőrségnek. Tettéért akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható.



A kihallgatáson az 56 éves férfi beismerte bűnösségét. Ezt követően újságíróknak azt mondta: áldozatát nem ismerte, de nem sajnálja tettét.



Az ügyészség szóvivője keddi sajtótájékoztatóján a nyomozás érdekeire hivatkozva elhárította, hogy a tettes indítékairól beszéljen. Annyit azonban elmondott, hogy az elkövető büntetlen előéletű, és a támadás idején nem volt alkoholos befolyásoltság alatt.



A balliberális Gazeta Wyborcza napilap szerint a férfi hajléktalan. Újságírók megkérdezték tőle, tette összefüggésben van-e azzal a dokumentumfilmmel, amelyben a pedofília áldozatait zaklatóikkal, nyolc pappal szembesítették. "Ez egy jó nyom" - idézi az elkövető válaszát a lap.



A széles körű társadalmi megdöbbenést kiváltó filmet az európai parlamenti (EP) választást megelőző kampány hajrájában mutatták be Lengyelországban. A kormány ezt követően szigorította a pedofil tettek büntetését, a lengyel püspöki kar pedig a megelőző intézkedések további javítását helyezte kilátásba.



A wroclawi késelésről a lengyel kormányfőhelyettes és felsőoktatási miniszter, Jaroslaw Gowin hétfőn azt mondta: "Az egyház tekintélyének aláásása, a megalázás légköre konkrét fenyegetésekben őrültek cselekményeiben hozza meg gyümölcsét". Gowin ideidézte azt is, hogy a varsói ellenzéki főpolgármester védnökségével rendezett szombati melegfelvonulást egy szentmise-paródiával indították el.



A politikusok közül a lengyel közszolgálati hírtelevízióban az ellenzéki jobboldali Kukiz '15 parlamenti képviselője, Tomasz Rzymkowski, valamint a kormánypárt nevében beszélő Malgorzata Gosiewska egyetértettek abban: a wroclawi pap megkéselése azon egyházellenes támadások következménye, amelyek az EP-választási kampány során élesebbé váltak.