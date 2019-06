Felhőkarcolóra zuhant egy helikopter - képek, videó

Drámai légi baleset történt Manhattanban, miután egy felhőkarcoló tetejébe csapódott és kigyulladt egy helikopter New York belvárosában. Az 50 emeletes épület szabályosan beleremegett az ütközésbe, a New York-iakban azonnal 9/11-es pánikot váltott ki az eset. A légibaleset magyar idő szerint hétfőn este nyolckor történt



A becsapódás után tűz ütött ki a toronyház tetején, amit idővel sikerült megfékezni, a felhőkarcolóból pedig mindenkit kimenekítettek.



Egyelőre annyit biztos, hogy a pilóta meghalt, de még nem világos, hogy van-e más áldozata is a szerencsétlenségnek. A kormányzó szerint az ügyben nincs semmilyen szándékosságra, merényletre utaló nyom. Andrew Cuomo a helikopter kényszerleszállás közben zuhant le.

787 7th ave, #midtown NYC. We're 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH