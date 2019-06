Erőszak

Úzvölgyi katonatemető - Román-magyar szolidaritási menetet rendeztek Kolozsváron

A Mediafax hírügynökség azt közölte, hogy mintegy háromszáz román és magyar nemzetiségű ember gyűlt össze a Mátyás-szoborcsoport előtt a Facebookon meghirdetett rendezvényre. A tüntetők tábláin - többnyire románul, de magyarul is - többek között ilyen feliratok voltak: "Román vagyok, szabadon élek szabad emberek között, nem uralkodok senki fölött", "A csendőrség egymás ellen uszít", "Manipulálás és uszítás nélkül" "Szolidaritással a sovinizmus ellen", "Hargita, Kovászna, emberséges föld". Utóbbi felirattal arra az úzvölgyi temetőben is skandált román jelmondatra adtak választ, hogy "Hargita és Kovászna román föld".



Cornel Vilcu, a megmozdulás kezdeményezője a Mediafaxnak elmondta: azt szerették volna megmutatni, hogy normálisan gondolkozó közösségek is vannak Erdélyben, amelyekben az etnikai besorolások nem működnek. A kezdeményező az európai parlamenti választások kampányával és a választások által kirajzolt, átrendeződött politikai erővonalakkal magyarázta az úzvölgyi incidenst.



"Amikor ismertté vált a politikai realitás, olyan etnikumközi feszültségek jelentek meg, amelyek 1990 óta nem léteztek. (.) Románként bocsánatot kérek mindazért, amit a legostobább nemzettársaim tettek" - nyilatkozta a szervező, aki a #rezist mozgalom pólóját viselte. A mozgalom a baloldali-liberális román kormánynak a korrupcióellenes harc ellehetetlenítését célozó intézkedései elleni tiltakozások során alakult ki.



A Mediafax hírügynökség Gáspárik Attilát, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatóját is idézte, aki szerint a normális emberek vannak többségben az országban, de vannak, akik nagyon jól megélnek az uszításból.



A szolidaritási tüntetés résztvevői a kolozsvári városháza elé, majd a Béke térre vonultak, ahol befejeződött a megmozdulás.