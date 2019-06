Bűnügy

Hajtóvadászat a Temes megyei rendőrgyilkos után

Három lövést adtak le a rendőrök vasárnap arra a férfira, aki aznap lelőtt egy bevetésen levő rendőrt Temes megyében. A gyilkost még nem sikerült elfogni, és még mindig fel van fegyverkezve – jelentette be vasárnap késő este Florian Dragnea, országos rendőrfőkapitány-helyettes.



Bűnvádi eljárást indítottak minősített emberölés miatt, a Temes megyei ügyészek vizsgálják az ügyet - írja a Maszol.ro.



"Jelenleg az elkövetőnél fegyver van. Bárki meglátja őt, ne szóljon hozzá, hanem értesítse sürgősen a rendőrséget" - jelentette ki Florian Dragnea a vasárnap esti sajtótájékoztatón.



A főkapitány-helyettes elmondta, a rendőrség információt kapott arról, hogy hol tartózkodik a rablás miatt elítélt Marcel Lepa. A helyszínre egy négy rendőrből álló csapat indult. Ketten közülük megkerülték a házat, hogy biztosítsák a terepet és megakadályozzák, hogy arrafele meneküljön a keresett személy. Amikor a visszaeső bűnöző kijött a házból, tüzet nyitott a rendőrökre és egyiküket eltalálta. Ezt követően menekülni kezdett, futott néhány száz métert, és bement egy másik házba. Ott megfenyegette a háziakat, hogy adják neki oda egy ott álló gépkocsi indítókulcsát, amivel megpróbált elmenekülni.



Ebben a pillanatban az egyik rendőr három lövést adott le a gépkocsira és megsebesítette az agresszort. A férfi kiugrott a kocsiból és egy növényzettel borított területre menekült, ahol vélhetően most is bujkál.



A rendőrt a nyakán érte a halálos lövés Dragnea közlése szerint a rendőrség nagy erőkkel, légi támogatással és nyomkereső kutyákkal is keresi az elkövetőt.