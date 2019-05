Erőszak

Előzetes letartóztatásba helyezték a lengyelországi iskolában lövöldöző férfit

Három hónapig tartó, pszichiátriai osztályon töltendő előzetes letartóztatásba helyezte szerdán a bíróság azt a férfit, aki a hét elején az észak-lengyelországi Brzesc Kujawski város egyik iskolájában lövöldözött, és megsebesített két embert.



A hétfői lövöldözés 18 éves elkövetője, a megtámadott iskola volt diákja robbanóanyagot is használt. Többszörösen megsebesített egy iskolai takarítónőt és egy diáklányt, mindkettőt kórházban ápolják, nincsenek életveszélyben.



A szerdai kihallgatás során a férfi bevallotta bűnösségét, indítékairól nem adott magyarázatot. A bíróság pszichiátriai vizsgálatot rendelt el nála. Keddi ügyészségi közlemény szerint a vádlottat korábban is pszichiátrián kezelték.



A házkutatás során saját gyártmányú robbanóanyagot találtak nála.



Az iskola igazgatója szerint az őrzött, zárt bejáratú épület második emeletére, ahol a lövöldözés történt, a tettes feltehetőleg egy kistetőn át, ablakon keresztül hatolt be.



Az ügyészség több ember megölésének szándékával, életük, egészségük veszélyeztetésével vádolta meg. Ezért akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható annak ellenére, hogy a tettes az iskolai portás gyors beavatkozása, a helyszínen lévő diákok és tanárok azonnali menekülése miatt csak részben valósította meg szándékát.