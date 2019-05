Montenegró

Büntetik a bikinit a montenegrói Budvában

Súlyos pénzbírságra számíthatnak azok, akik a montenegrói Budva központjában fürdőruhában sétálgatnak, a városvezetés ugyanis megelégelte a hiányos öltözetű turisták viselkedését. 2019.05.24 19:43 ma.hu

Az intézkedés nem egyedülálló, néhány éve már a horvátországi Dubrovnikban is pénzbírságra számíthatnak, akik a városközpontban fürdőruhában mutatkoznak.



A montenegrói városban idén várhatóan csak figyelmeztetik a szabályszegőket, jövőre azonban a büntetést is megkezdhetik. A közszolgálati televízió értesülése szerint a félmeztelen férfiak 500 eurós (163 ezer forint), a fürdőruhában sétálgató nők pedig 600 eurós (196 ezer forint) büntetésre számíthatnak.



Büntetik továbbá azokat is, akik az óvárosban az utcán észnek vagy isznak, nekik akár 700 eurójukba (228 ezer forint) is kerülhet a csemegézés.