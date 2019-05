Nagy-Britannia

Brexit/EP-választások - Továbbra is Farage új pártja a brit mezőny élén

Változatlanul Nigel Farage új pártja, a Brexit Párt vezeti a csütörtökön esedékes brit európai parlamenti választásokon induló pártok támogatottsági listáját. 2019.05.20 20:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A legfrissebb felmérés szerint változatlanul Nigel Farage új pártja, a Brexit Párt vezeti a csütörtökön esedékes brit európai parlamenti választásokon induló pártok támogatottsági listáját, de az EU-párti brit politikai erők összesítve várhatóan valamivel több voksot gyűjtenek. A brit választási bizottság hétfőn közölte, hogy vizsgálja a Brexit Párt finanszírozását.



Farage, a brit belpolitika radikálisan EU-ellenes táborának veterán zászlóvivője, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) volt vezetője április 12-én jelentette be hivatalosan a Brexit Párt megalakulását, "politikai forradalmat" kitűzve elérendő célként. A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov hétfőn ismertetett friss vizsgálata kimutatta, hogy a Brexit Pártra a brit választók 33,4 százaléka kíván voksolni az EP-választáson.



A brit EU-tagság fenntartásáért kampányoló Liberális Demokraták támogatottsága 17,3 százalékos, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt a szavazatok 16,1 százalékára számíthat.



A felmérés szerint a szintén EU-párti Zöldek 9,2 százalékot szerezhetnek, a kormányzó Konzervatív Párt ugyanakkor az ötödik helyen áll alig 8,3 százalékos támogatottsággal.



A The Guardian számára elvégzett, a baloldali brit napilap online kiadása által hétfőn ismertetett összesítésből kiderül ugyanakkor az is, hogy a legnagyobb EU-párti brit erőkre együtt számolva várhatóan többen szavaznak majd, mint a radikális EU-ellenes pártokra.



A vizsgálat adatai alapján a Brexit Párt és Farage korábbi pártja, a UKIP összesen 36,1 százalékot, a Liberális Demokraták, a szintén nemrég alakult, ugyancsak EU-párti Change UK, a brit EU-tagság megőrzéséért erőteljesen kampányoló, Skóciában kormányon lévő Skót Nemzeti Párt és a szintén Brexit-ellenes walesi nemzeti párt, a Plaid Cymru együtt 37,5 százalékot szerezhet a csütörtöki brit EP-választáson.



A Munkáspárt álláspontja a brit EU-tagság megszűnésének ügyében nem teljesen egyértelmű. Jeremy Corbyn, a Labour vezetője azon a véleményen van, hogy tiszteletben kell tartani a kilépésről döntő, 2016-ban tartott népszavazás eredményét, a munkáspárti frakció számos tagja ugyanakkor a Brexit ellen vagy legalábbis újabb népszavazás kiírásáért kampányol.



A brit választási bizottság hétfőn bejelentette, hogy vizsgálatot indít a Brexit Párt finanszírozási hátterének feltárására.



A testület szóvivője közölte, hogy a bizottság szakértői kedden felkeresik Farage pártjának irodáit, és áttekintik a párt bevételeit.



Nem sokkal a bejelentés előtt Gordon Brown, aki a Munkáspárt akkori vezetőjeként 2007-től 2010-ig Nagy-Britanniai miniszterelnöke volt, egy hétfői kampányrendezvényen azt mondta, hogy a Brexit Párt kis összegű, nem bejelentett, visszakövethetetlen befizetésekből szerez jelentős finanszírozási juttatásokat.

Brown szerint nem lehet tudni még azt sem, hogy a Brexit Párt brit vagy külföldi forrásokból, "orosz rubelben, amerikai dollárban, maláj ringgitben vagy éppen euróban" kapja-e pénzügyi támogatását.



A volt brit kormányfő szerint a Brexit Párt valójában nem párt, hanem egy magáncég, nem tagjai, hanem részvényesei vannak, és a főrészvényes Nigel Farage.



Farage - akit egy hétfői kampánygyűlésen Brexit-ellenes tiltakozók tejes ivólével öntöttek le - "gusztustalan rágalomnak" nevezte Brown kijelentéseit.