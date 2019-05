Bomba robbant a gízai piramisoknál

Pokolgépes merényletet követtek el egy turistabusz ellen a gízai piramisok közelében lévő új egyiptomi múzeum közelében vasárnap. A merényletben legalább tizenheten megsebesültek, többségük külföldi - közölték egyiptomi biztonsági és egészségügyi források.



A merényletet az épülő Nagy Egyiptomi Múzeumnál egy, az út mentén elrejtett robbanószerkezettel követték el. Az autóbusz mozgásban volt a robbanás pillanatában.



A Sky News Arabíja pánarab hírtelevízió úgy tudja, a sebesültek között tíz egyiptomi és hét dél-afrikai állampolgár van. Egyelőre nincsenek értesülések halálos áldozatokról.



A történtekről készült - közösségi hálózatokon megosztott - felvételeken egy megrongálódott autóbusz és több sebesült turista látható. A jármű ablakai kitörtek, illetve megrepedtek, az utcán törmelék és egy alacsony falban tátongó lyuk is látható volt a képeken.



Decemberben ugyancsak a gízai piramisok közelében egy buszrobbantásban három vietnami turista és egyiptomi idegenvezetőjük életét vesztette, további tíz ember pedig megsebesült.



Az egyiptomi biztonsági erők évek óta harcolnak az Iszlám Állam dzsihadistái ellen főleg a Sínai-félsziget északi részén. A harcokban katonák és rendőrök százai vesztették életüket.



A 2011-es felkelést követő felfordulás és Mohamed Murszi iszlamista elnök elmozdítását követő terrortámadások sora megingatta a közbiztonságot, ugyanakkor az utóbbi hónapokban biztató jelei voltak annak, hogy ország egyik fő bevételi forrását jelentő turizmus kezd kilábalni a válságból.

